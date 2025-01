Novità al Boselli - Alberti - Mazzini - Da Vinci di Savona: un indirizzo turistico articolato su quattro anni

A partire dall’anno scolastico 2025/26 presso l'Iis Boselli Alberti Mazzini Da Vinci di Savona, sede Via san Bosco 6, partirà un nuovo percorso ad indirizzo turistico articolato su quattro anni.

Il nuovo indirizzo, che va ad arricchire l’offerta tecnica dell’istituto, permette di conseguire in soli quattro anni un diploma di maturità perfettamente identico a quello ottenuto al termine del percorso quinquennale, diploma riconosciuto da tutte le università italiane e straniere.

I punti di forza del nuovo percorso sono :

Tre lingue straniere a partire dal primo anno e internazionalizzazione del curricolo.

Didattica laboratoriale e orientativa, svolta in collaborazione con l’ITS Academy Turismo Liguria e ai partner di filiera.

Pcto potenziato, con attivazione di stage in Italia e all’estero.

Competenze in uscita in grado di affrontare le sfide delle professioni del futuro in campo turistico.

Al termine dei quattro anni lo studente potrà scegliere se proseguire gli studi per altri due anni presso l'ITS Academy Turismo Liguria di Santa Margherita Ligure e conseguire la specializzazione come “Tecnico Superiore per lo sviluppo dei processi di gestione dell'offerta delle filiere turistica e culturale”, scegliere un’altra Università oppure, inserirsi nel mondo del lavoro.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito https://www.iisboselli-alberti-mazzini-davinci.edu.it/