Il comitato Vivi Piana Crixia organizza tornei di Scala 40 e Cirulla

Il comitato Vivi Piana Crixia invita tutti gli appassionati di giochi di carte a due tornei che si terranno nella propria sede di via Giovanni Chiarlone 60.

Il primo appuntamento sarà domenica 26 gennaio alle ore 15:30 con il torneo di Scala 40, mentre il secondo si svolgerà domenica 2 febbraio, sempre alle 15:30, con il torneo di Cirulla.

Grazie al contributo dei commercianti locali, saranno messi in palio ricchi premi per i vincitori. Inoltre, i membri del comitato offriranno un piccolo rinfresco per rendere il pomeriggio ancora più piacevole. Il ricavato sarà destinato al finanziamento dei prossimi eventi in programma, contribuendo a sostenere le iniziative della comunità.

La quota di partecipazione è di 10 € a coppia. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 338 443 6899.