Un febbraio variegato e stimolante alla Ubik di Savona: tutti gli appuntamenti

Un calendario variegato di eventi per stimolare il dibattito su temi di interesse generale e locale è quello proposto per il prossimo mese di febbraio dalla libreria Ubik di Corso Italia, a Savona.

Gli appuntamenti vedranno la partecipazione di autori e figure di spicco della scena italiana. Tra i protagonisti, per quanto riguarda le presentazioni di romanza, spiccano Andrea Vitali, uno degli scrittori più amati e venduti in Italia, e Carlo Pistarino, celebre attore comico, cabarettista di "Drive In" nonché scrittore.

Diversi invece sono gli eventi che riguardano i problemi e i temi dell'attualità. Il sociologo Marco Revelli parlerà delle problematiche di rappresentatività della sinistra nel nostro Paese, mentre Maurizio Pallante, fondatore del Movimento per la decrescita felice, approfondirà la sua visione sul tema. Loredana Macchietti Minà, vedova del giornalista Gianni Minà, offrirà uno spaccato unico sul rapporto tra il marito e Fidel Castro, mentre le psicoterapeute Cecilia Malombra ed Elvezia Benini discuteranno della condizione dei bambini coinvolti nelle crisi di coppia genitoriale.

Uno sguardo particolare si poserà quindi sul savonese e sulla Città della Torretta. Tra i temi in programma: la crisi del Servizio Sanitario regionale, analizzata dal Presidente dell’Ordine dei Medici di Savona; il dibattito sul progetto, definito pericoloso, dei depositi di bitume nel porto; la presentazione del libro che ripercorre la straordinaria vicenda del ladro savonese Renato Rinino, famoso per aver rubato i gioielli della Corona d’Inghilterra; e un incontro dedicato alla storia di "Savona e il suo porto", arricchito dalla visione di fotografie storiche dell’archivio Chionetti.

Il mese sarà arricchito anche da un ciclo di tre incontri dedicati al benessere, che esploreranno il rapporto tra il sistema immunitario e l’alimentazione, il legame tra salute e Natura, e l’antica saggezza degli Specchi Esseni. Per i più piccoli, si terrà un evento incentrato sul tema dell’acqua, pensato per stimolare curiosità e consapevolezza.

Gli organizzatori desiderano ringraziare gli enti e le associazioni che hanno reso possibile questo ricco programma: Ordine dei Medici della Provincia di Savona, Arci Savona, SMS di Cantagalletto, GASSA Gruppi di acquisto solidale, MDF Movimento per la decrescita felice, Ondiff Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, FIDAPA Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari, associazione Italia-Cuba, Veganierranti, Accademia MIBES Medicina Integrata Benessere e Salute, comitato Savona Porto Elettrico e Comunità di San Benedetto al Porto.