Tomatis: "Che significato ha il Giorno della Memoria alla luce di quanto sta accadendo a Gaza?"

"Alla luce dei conflitti in corso in ogni parte del mondo, e in particolare di quello che sta succedendo a Gaza, che significato ha oggi, il Giorno della Memoria?". Ad affermarlo è il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, che aggiunge: "Credo che sia imprescindibile fare questa riflessione. Ci troviamo in un momento storico nel quale c’è chi cerca di “legittimare” quanto succede a Gaza alla luce della Shoa e viceversa".

"Pensiamo poi al divieto di manifestazioni contro il genocidio a Gaza, in concomitanza con il Giorno della Memoria, o agli attacchi a Liliana Segre alla quale sono state rivolte minacce e vergognosi insulti antisemiti. Oggi, mentre ricordiamo l’Olocausto, è fondamentale guardare anche al conflitto in Medio Oriente dove sono in corso le ulteriori ed evidenti politiche di pulizia etnica".

"Non possiamo restare in silenzio di fronte a questa pulizia etnica, né permettere che il ricordo delle atrocità del passato venga usato per giustificare nuove violenze. La memoria storica deve essere uno strumento di giustizia, non di perpetuazione dell’odio", aggiunge il primo cittadino.

"Il Giorno della Memoria ci invita a ricordare non solo le vittime del passato, ma anche coloro che oggi subiscono persecuzioni e violenze. È un momento per riflettere su come possiamo contribuire a costruire un mondo più giusto e pacifico, dove tali atrocità non si ripetano mai più", conclude Tomatis.