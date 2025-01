Cairo ricorda la Battaglia di Nowo Postojalowka

Domenica 26 gennaio, la città di Cairo Montenotte commemorà l’82° anniversario della Battaglia di Nowo Postojalowka, uno degli episodi più drammatici della Campagna di Russia durante la Seconda Guerra Mondiale. La cerimonia è organizzata dalla Sezione di Savona dell’Associazione Nazionale Alpini, con il patrocinio del comune di Cairo Montenotte e la collaborazione del Gruppo Alpini locale.

Le celebrazioni avranno inizio alle ore 10 in piazza della Vittoria, dove è previsto il raduno delle autorità, dei rappresentanti delle associazioni e dei cittadini. Seguirà, alle ore 10:15, la cerimonia dell’Alzabandiera e un momento di raccoglimento per rendere onore ai Caduti in Russia. Durante questo momento solenne, sono previste allocuzioni delle autorità civili e militari.

Successivamente, i partecipanti sfileranno verso la chiesa, dove alle ore 11 verrà celebrata una Santa Messa in memoria dei soldati caduti durante la ritirata dal fronte russo.

La giornata si concluderà alle ore 17:30 con la cerimonia dell’Ammaina Bandiera, un gesto simbolico che segnerà la fine della commemorazione.

Questa ricorrenza rappresenta un’importante occasione per ricordare il sacrificio degli Alpini e dei soldati italiani che persero la vita durante una delle fasi più difficili della Campagna di Russia. La Battaglia di Nowo Postojalowka, avvenuta nel gennaio 1943, è considerata una delle pagine più tragiche e al contempo eroiche della storia militare italiana.

Saranno presenti alla cerimonia il Presidente della Sezione ANA di Savona, Emilio Patrone, il Sindaco di Cairo Montenotte, Paolo Lambertini, e il Capo Gruppo Alpini locale, Gianni Formica, insieme a rappresentanti di istituzioni locali e nazionali.