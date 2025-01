Albissola: grande successo e applausi per la serata sarda alla Pignatta Rossa Artrattoria

L’evento, dedicato ai profumi e ai sapori autentici della Sardegna, è stato curato dalla chef Tiziana Piras che ha proposto piatti deliziosi, accompagnati dai racconti coinvolgenti del giornalista Claudio Porchia, che ha saputo trasmettere agli ospiti il desiderio di riscoprire le tradizioni gastronomiche sarde, creando un'atmosfera di gusto e convivialità.

Quella sarda è una cucina caratterizzata da combinazioni semplici ma dai sapori intensi e appaganti, che nel corso dei secoli è riuscita a mantenere vive le sue peculiarità, anche grazie alla sua posizione isolata. La tradizione pastorale ha dato vita a una sorprendente varietà di piatti tipici, che, pur essendo spesso considerata “povera”, risulta al contempo “ricca” perché legata a momenti di festa: matrimoni, battesimi, raccolte del grano e celebrazioni paesane, momenti in cui condividere un pasto diventa una vera e propria festa.

Le donne sarde, vere e proprie artiste dell'arte bianca, creano non solo pani buoni da assaporare, ma anche belli da vedere; a questi si aggiungono una varietà di paste secche e ripiene dal fascino intramontabile, fino ad arrivare a dolci adatti a ogni occasione. Non poteva mancare il Maialino al forno con patate, che chiunque sia stato in Sardegna sa essere un piatto di grande rilevanza, considerato essenziale nella cucina sarda. Esso rappresenta il piatto per eccellenza delle feste e un must che ogni turista desidera provare almeno una volta.

Ecco il menù preparato dalla chef che ha incantato tutti i presenti:

Millefoglie di pane Carasau con Bottarga, primo sale di pecora e pomodorini secchi: un antipasto che cattura l’essenza della Sardegna, unendo la croccantezza del pane Carasau e la sapidità della Bottarga.

Fregola risottata con zafferano, basilico, pomodoro e scaglie di pecorino: un primo piatto ricco di sapori, dove la fregola si sposa con la delicatezza dello zafferano e il carattere deciso del pecorino sardo.

Maialino al forno con patate: un secondo piatto che celebra l’arte della cucina di carne, con una preparazione lenta che rende il maialino tenero e saporito.

Seadas calde con miele: un dolce tradizionale in cui il sapore intenso del formaggio si fonde dolcemente con il miele, regalando un finale indimenticabile.

La cena si è conclusa con un bicchierino di Mirto rosso, un liquore aromatico che sprigiona freschezza e richiama le essenze della macchia mediterranea.

Il servizio impeccabile e professionale ha reso la serata ancora più speciale.

In risposta alle numerose richieste, la Pignatta Rossa Artrattoria ha deciso di prolungare la disponibilità di questo menù speciale fino a domenica 2 febbraio.

Il costo per persona rimane fissato a 48 euro, comprensivo di deliziosi Vermentino o vino rosso sardo, un ottimo Cannonau, insieme a caffè e acqua.

Ma le sorprese non finiscono qui.

La chef Tiziana Piras ha infatti annunciato altre due serate a tema sempre con la presenza del giornalista Claudio Porchia.

La prima martedì 18 febbraio dedicata alle ricette della cucina ligure della tradizione con Crosetti al pesto, Brandacujun e Coniglio alla ligure e la presenza di Paolo Calcagno dell’omonima azienda agricola produttrice del Basilico dop ligure.

La seconda serata giovedì 20 marzo sarà dedicata ai fiori eduli.

Per partecipare a questa esperienza culinaria prenotazioni al numero 349.5465722

La Pignatta Rossa si trova ad Albissola Marina in via Italia al numero 55