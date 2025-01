Reimpiego in altre mansioni del personale inidoneo al lavoro portuale: alla Culp "Pippo Rebagliati" 118mila euro

Giornata di novità significative per la portualità ligure del Mar Occidentale. Nella seduta odierna , il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale competente per Genova e Savona/Vado ha approvato l’adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 (PIAO) che contiene l’aggiornamento annuale delle strategie dell’Ente per la creazione di valore pubblico proseguendo nel percorso verso la programmazione integrata iniziato con il PIAO 2022 e in continuità con i PIAO 2023 e 2024.

Nel PIAO, documento triennale che razionalizza e integra i principali adempimenti programmatori quali il Piano delle performance, il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, l’organizzazione del lavoro agile e il Piano dei fabbisogni del personale e programmazione dei fabbisogni formativi, sono definiti gli obiettivi di valore pubblico volti ad incrementare il benessere economico, sociale, ambientale, a favore degli stakeholder in un mix equilibrato di economicità e socialità, effettivamente compatibile con la salvaguardia e lo sviluppo sociale del territorio di riferimento.

Nella sezione Piano dei Fabbisogni di Personale per il 2025, si dà evidenza degli interventi previsti a completamento della programmazione triennale già adottata nel 2024, che porta al raggiungimento sostanziale del pieno organico dell’Ente. In particolare, sono previste n. 27 assunzioni, di cui 5 di profilo dirigenziale, distribuite nelle varie Strutture dell’Ente. Queste previsioni si sommano alle n. 188 assunzioni perfezionate dal 1° gennaio 2017, controbilanciate dal consistente processo di turn over verificatosi nel periodo, con n. 148 cessazioni al 1° gennaio 2025.

Riguardo al lavoro portuale svolto dalle imprese autorizzate ex art. 17 Legge 84/94, il Comitato di Gestione ha dato parere positivo all’erogazione di contributi, per il reimpiego in altre mansioni del personale inidoneo al lavoro portuale, pari a euro 118.211,32 per i costi sostenuti dalla Compagnia CULP “Pippo Rebagliati” di Savona nel periodo ottobre - dicembre 2024, e pari a euro 672.904,92 relativamente ai costi sostenuti nel periodo luglio – settembre 2024 dalla Compagnia CULMV “Paride Batini” di Genova. Viene così confermato il sostegno all’occupazione come parte del percorso di aggiornamento delle professionalità in ambito portuale.

Infine, il Comitato ha deliberato in merito a una serie di pareri in materia di concessioni demaniali art. 9, comma 5, lettera f, legge 84/1994; ex art. 36, ex artt. 45 bis Cod. Nav ed ex art. 24 Reg. Cod. Nav. oltre che in merito all’iscrizione nel Registro istituito e conservato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ai sensi dell’art. 68 Cod. Nav.