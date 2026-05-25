Una delegazione di giornalisti spagnoli in visita a Genova accolta nell’Aula del Consiglio regionale

Il presidente del Consiglio regionale Stefano Balleari, questa mattina, ha incontrato una delegazione di giornalisti spagnoli in visita a Genova. Il presidente ha accolto i professionisti nell’Aula Sandro Pertini, dove si svolgono le sedute dell’Assemblea legislativa. L’iniziativa rientra fra i progetti legati al percorso Erasmus, ottenuto dall’Ordine dei Giornalisti della Liguria nel 2020 e valido fino al 2027.
«Accogliere a Genova i giornalisti provenienti da Malaga nell’ambito del progetto Erasmus promosso dall’Ordine dei giornalisti della Liguria - spiega il presidente Balleari - rappresenta un’importante occasione di confronto e crescita reciproca. Approfondire la conoscenza delle istituzioni, delle buone pratiche amministrative e delle realtà culturali di altri Paesi contribuisce a rafforzare il dialogo europeo e a costruire relazioni sempre più solide tra territori, come quelli di Italia e Spagna, accomunati da una forte vocazione mediterranea».
Hanno partecipato all’incontro Elena Blanco, giornalista, presidentessa dell’Asociation de la Prensa di Malaga; Fran Martin, giornalista, docente dell’Università di Malaga e membro della giunta esecutiva dell’Asociation de la Prensa di Malaga e Denise Gerola, direttrice dell’ente di formazione Hiperactivity di Torremolinos, partner dell’Ordine due giornalisti della Liguria per le formazioni Erasmus sull’intelligenza artificiale applicata al giornalismo.
La delegazione era accompagnata dal presidente dell’Ordine ligure dei giornalisti della Liguria Tommaso Fregatti, dal vicepresidente Andrea Leoni, dal tesoriere Luca Ginocchio, da Massimiliano Salvo dell’Associazione liguri giornalisti e dalla responsabile del progetto Erasmus per la Liguria Stefania Berretta.