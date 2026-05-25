Una delegazione di giornalisti spagnoli in visita a Genova accolta nell’Aula del Consiglio regionale

Il presidente del Consiglio regionale Stefano Balleari, questa mattina, ha incontrato una delegazione di giornalisti spagnoli in visita a Genova. Il presidente ha accolto i professionisti nell’Aula Sandro Pertini, dove si svolgono le sedute dell’Assemblea legislativa. L’iniziativa rientra fra i progetti legati al percorso Erasmus, ottenuto dall’Ordine dei Giornalisti della Liguria nel 2020 e valido fino al 2027.

«Accogliere a Genova i giornalisti provenienti da Malaga nell’ambito del progetto Erasmus promosso dall’Ordine dei giornalisti della Liguria - spiega il presidente Balleari - rappresenta un’importante occasione di confronto e crescita reciproca. Approfondire la conoscenza delle istituzioni, delle buone pratiche amministrative e delle realtà culturali di altri Paesi contribuisce a rafforzare il dialogo europeo e a costruire relazioni sempre più solide tra territori, come quelli di Italia e Spagna, accomunati da una forte vocazione mediterranea».

Hanno partecipato all’incontro Elena Blanco, giornalista, presidentessa dell’Asociation de la Prensa di Malaga; Fran Martin, giornalista, docente dell’Università di Malaga e membro della giunta esecutiva dell’Asociation de la Prensa di Malaga e Denise Gerola, direttrice dell’ente di formazione Hiperactivity di Torremolinos, partner dell’Ordine due giornalisti della Liguria per le formazioni Erasmus sull’intelligenza artificiale applicata al giornalismo.