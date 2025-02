Nuovo incarico per don Gabriele Maria Corini: sarà vicedirettore dell’Istituto di Scienze Religiose ligure

Nuovo incarico per don Gabriele Maria Corini, ex parroco della chiesa di Sant’Ambrogio ad Alassio. È stato nominato vicedirettore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose ligure per il quinquennio 2024-2029.

Lo ha annunciato lui stesso sui social, ringraziando l’Arcivescovo Tasca, il vescovo Borghetti e i vescovi liguri per la fiducia, e chiedendo una preghiera per il suo nuovo ministero accademico.

Nei giorni precedenti, aveva lasciato intendere l’arrivo di novità senza svelarne i dettagli. In un post sui social, don Gabriele aveva mostrato una lettera dell’Università di Bonn, accompagnando con una breve didascalia: “Grazie per questa richiesta dall’Università di Bonn per la collaborazione in campo biblico ma dovrò declinare l’invito perché…”.

Ora il motivo è chiaro: per i prossimi anni sarà impegnato nel nuovo ruolo all’Istituto Superiore di Scienze Religiose ligure, che ha sedi a Genova, Albenga e La Spezia.