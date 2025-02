Come sfruttare al massimo il proprio conto corrente

Il conto corrente è uno dei prodotti bancari di più diffuso utilizzo; ciò dipende dal fatto che per la quasi totalità dei soggetti maggiorenni è lo strumento con il quale si gestiscono le transazioni finanziarie quotidiane, quelle periodiche a cadenza fissa e quelle più sporadiche.

Da diversi anni, la tipologia più diffusa di questo prodotto è il conto corrente online, una soluzione che rispetto al conto corrente “tradizionale” è decisamente più pratica e comoda oltre a essere caratterizzata anche da un profilo di maggiore convenienza.

Conto corrente online: non sempre lo si sfrutta al massimo

La comodità e la praticità di un conto corrente online sono dovute al fatto che è possibile gestirlo tramite un’apposita app installata sullo smartphone o collegandosi, con un pc o un tablet, al portale web della banca, accedendovi con le proprie credenziali. L’accesso al conto è possibile in qualsiasi momento della giornata, anche nei giorni festivi.

Tuttavia, nonostante la consapevolezza di quanto questo prodotto sia pratico e comodo, non tutti lo sfruttano al massimo delle sue potenzialità, limitandosi a un utilizzo che potremmo definire “standard”. Vale quindi la pena di scoprire come lo si possa usare al meglio.

Le domiciliazioni passive e attive e i giroconti automatici

Il conto corrente può essere utilizzato per domiciliare le principali utenze domestiche, vale a dire le bollette di luce, gas naturale, telefono e Internet. Ciò è possibile autorizzando i fornitori all’addebito diretto delle loro fatture; così si evitano ritardi nei pagamenti dovuti a dimenticanze. La domiciliazione può essere fatta anche con altri pagamenti periodici, come per esempio quelli di polizze pensionistiche.

È anche possibile autorizzare domiciliazioni attive, vale a dire l’accredito diretto dello stipendio o della pensione, una modalità comoda e sicura.

Si possono anche impostare giroconti automatici, per esempio su un altro conto corrente o su un conto di deposito.

Pagamenti di vario tipo senza fare la coda

Il conto corrente online può essere sfruttato per un gran numero di pagamenti, evitando di fare la coda agli sportelli bancari o postali.

Si possono per esempio addebitare bollettini postali, MAV, RAV, CBILL, PagoPA, bollo auto, modelli F24 ecc. Il tutto in pochi clic o ancora più velocemente sfruttando in alcuni casi il lettore di codici QR del proprio smartphone.

Le carte di debito e credito e i wallet digitali

Al conto corrente si possono associare carte di debito e credito, utilizzabili per i prelievi di denaro contante presso gli sportelli ATM e per gli acquisti nei negozi tradizionali e negli shop online.

Le carte possono anche essere associate a wallet digitali, ovvero app che consentono di effettuare pagamenti direttamente con lo smartphone o con uno smartwatch.

Il conto corrente può essere associato anche a strumenti di pagamento online, come ad esempio PayPal, app che facilitano sia le transazioni commerciali che pagamenti tra privati.

Lo scoperto di conto

Per la maggior parte dei conti correnti è prevista la possibilità di richiedere un fido bancario, il cosiddetto “scoperto di conto”; ovviamente è un servizio che ha un costo, ma che può risultare utile in determinate circostanze, quando si ha la necessità di spendere più di quanto effettivamente disponibile sul conto.

I tool di budgeting

Nei conti correnti online è generalmente presente di funzionalità avanzate per il controllo delle spese. Sono tool di budgeting che evidenziano, grazie a grafici e report periodici, l’andamento di entrate e spese, suddivise per categorie.

Grazie a questi tool è possibile individuare eventuali criticità relative alle spese; ciò consente al titolare del conto di capire se è possibile razionalizzare determinate spese.

Come si può notare, un conto corrente online è uno strumento che va al di là della semplice gestione del denaro; può infatti rivelarsi utile anche per gestire al meglio il proprio budget personale o familiare.