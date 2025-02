Savona, va deserto il bando per la gestione dell'ex bar Girasole in piazza del Popolo

Non c'è stata nessuna offerta per il bando del chiosco dell'ex Girasole in piazza del Popolo. Non sono mancate le richieste di informazioni e i sopralluoghi, anche di diversi tipi di soggetti interessati, ma il bando per la gestione del chiosco di Piazza del Popolo, chiuso ormai da anni, non ha avuto successo.

Il bando prevedeva lo svolgimento di attività commerciali compatibili ma anche di attività a scopo sociale, formativo e aggregativo. Il canone mensile posto a base d'asta era fissato in euro 500 euro ma con alcune agevolazioni, ovvero canone azzerato per il primo anno e ridotto per i successivi quattro anni : del 60% per il secondo anno ed il terzo anno; del 40% per il quarto e il quinto anno e applicato integralmente dal sesto anno.

Tra i fattori che potrebbero avere inciso ci sarebbe il fatto che il chiosco sia vincolato e per un eventuale ampliamento dovrebbero essere rispettate le regole della Soprintendenza. Nonostante la mancanza di offerte il Comune non si arrende e lavora per trovare una soluzione e sbloccare il chiosco.

"Stiamo valutando una serie di ipotesi – spiega la Vice sindaco Elisa Di Padova - perchè vogliamo valorizzare l'immobile".

Il chiosco era stato posto sotto sequestro quasi otto anni fa, perché ampliato senza le necessarie autorizzazioni, e la parte esterna era stata costruita abusivamente. Si era così aperto un lungo contenzioso tra i gestori e Palazzo Sisto, risolto solo nel maggio del 2022, quando le chiavi sono state restituite al Comune.

Palazzo Sisto aveva allora puntato sul rilancio e aveva lanciato un’indagine di mercato esplorativa per acquisire manifestazioni di interesse per la concessione del chiosco. Le proposte di recupero arrivate in quella occasione al Comune non erano mancate riguardavano attività diverse, che andavano da quelle commerciali a quelle sociali.