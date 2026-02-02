Sanac di Vado, Regione Liguria fiduciosa: “Auspichiamo proposte solide e coerenti e con visione unitaria”

Guarda con attenzione e fiducia alla procedura competitiva per il passaggio di mano della vadese Sanac la Regione Liguria.

Nelle scorse ore si è infatti scoperto quali sono le tre realtà (Linco-Baxo Industrie Refrattari Spa, Salva Spa, Erre Trading Spa) interessate ad acquisire il complesso composto dai quattro stabilimenti della storica realtà industriale italiana nel settore dei materiali refrattari, fondamentali per la filiera dell’acciaio di tutto il territorio nazionale.

A intervenire sulla vicenda sono l’assessore regionale alle Aree di Crisi Complessa, Paolo Ripamonti, e quello allo Sviluppo Economico, Alessio Piana: “Con l’apertura delle buste auspichiamo che emergano proposte solide e coerenti, capaci di garantire una visione industriale unitaria, evitando lo spacchettamento degli asset produttivi e valorizzando il ruolo strategico di Sanac all’interno del sistema industriale nazionale”.

“Regione Liguria - si legge ancora nella nota - continuerà a seguire con la massima attenzione l’evoluzione della procedura, in costante raccordo con il Governo, nella consapevolezza che l’esito di questo percorso potrà incidere in modo significativo sul futuro industriale dei territori coinvolti”.