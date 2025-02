Savona, 300mila euro di lavori per migliorare i sistemi di deodorizzazione del depuratore di via Caravaggio

Partiranno il prossimo 10 febbraio i lavori che il Consorzio per la Depurazione delle Acque del Savonese ha previsto per gli interventi volti a migliorare l’efficienza dei sistemi di deodorizzazione, in conformità con l’Autorizzazione Integrata Ambientale vigente.

L’obiettivo è quello di ridurre ulteriormente l’impatto ambientale delle attività di depurazione attraverso l’adozione di tecnologie più moderne e performanti. Questo attraverso un investimento complessivo di circa 300.000 euro.

I lavori saranno articolati in più interventi. Il più significativo comporterà la sostituzione completa della seconda torre di lavaggio del deodorizzatore dedicato alla linea acque. La nuova apparecchiatura, più efficiente a parità di volume trattato, sarà operativa entro la fine di marzo, prima dell’inizio della stagione estiva. L’operazione richiederà lo spegnimento temporaneo dell’impianto di deodorizzazione e l’interruzione dei flussi di aspirazione per motivi di sicurezza.

Durante il periodo di fermata, dal 10 febbraio al 31 marzo, potrebbero quindi verificarsi episodi di percezione di odori nelle aree circostanti, legati alla normale attività di depurazione che non si può interrompere. Per mitigare tali inconvenienti, sarà contestualmente attivato un deodorizzatore di backup sulla linea pre-trattamenti.

Il Consorzio ha scelto di svolgere i lavori nella stagione invernale per limitare al massimo l’impatto odorigeno, approfittando delle condizioni climatiche favorevoli.

Questi interventi, che rappresentano un ulteriore passo verso la modernizzazione degli impianti, mirano a garantire una maggiore efficienza operativa e un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.