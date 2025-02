Operazione detox: come purificare il corpo per l’anno nuovo

“Anno nuovo, vita nuova” recita un detto popolare che sempre più persone prendono alla lettera dedicando il periodo dell’inizio dell'anno a programmi detossinanti che purificano il corpo dalla testa ai piedi. Invece di andare in una costosa spa, ricrea le stesse sensazioni e, soprattutto, gli stessi risultati a casa tua grazie ai nostri consigli: ti rigeneri e inizi il nuovo anno con il piede giusto.

Skincare purificante per una pelle wow

Arricchisci la tua solita skincare routine con maschere da scegliere in base alle esigenze della tua pelle. Quelle sebonormalizzanti sono perfette se hai la pelle grassa che ha necessità di regolare la produzione di sebo. Prova una bubble mask che dopo qualche minuto, produce bolle che attivano il microcircolo e detossinano la pelle. Se vuoi eliminare le impurità, la scelta ideale è la maschera peel off al carbone o all'argilla verde, entrambi ottimi per purificare il derma. Dopo qualche minuto, la maschera si indurisce: toglila con delicatezza per ritrovare una pelle liscia e setosa.

Dopo aver rimosso tutta la sporcizia, regala una coccola al viso che con il freddo invernale ha sicuramente bisogno di un booster di idratazione e prodotti naturalmente ricchi. Anche tu cerchi dei prodotti biologici per la pelle? Clicca qui per trovare creme viso e oli preziosi a base di rosa mosqueta che vanta un grande potere riparatore grazie alla presenza di vitamina E. Mosquetas.com usa solo ingredienti provenienti da colture biologiche per le sue formulazioni che diventano quindi più rispettose del derma e, soprattutto, più efficaci.

Body scrub detox fai da te

Rimuovi le cellule morte e apri i pori di tutto il corpo con uno scrub che ricordi quello fatto presso il tuo centro benessere preferito. Mescola insieme olio corpo, miele, zucchero e fondi di caffè per ottenere una pasta da passare su tutto il corpo. Lo scrub va intensificato nelle zone dove tipicamente si presenta la cellulite cioè su cosce e glutei. Attiva il microcircolo con un bel massaggio fino a favorire l'asporto delle sostanze di scarto cellulare che sono alla base dell’accumulo di liquidi e lipidi. Sciacqua sotto la doccia e usa un guanto in crine per massimizzare l’effetto.

Infusi e tisane diuretiche contro la ritenzione idrica

Dopo aver purificato l'esterno, tocca all'interno del corpo! Idrata il corpo e favorisci la diuresi grazie a infusi e tisane prive di zucchero. Prediligi, invece, quelle con ingredienti come il carciofo, il tarassaco, la centella asiatica, la betulla, il finocchio che sono notoriamente purificanti e drenanti. Ne beneficiano sia l’apparato diuretico che quello intestinale.

Vapori e odori rigeneranti

È stato provato che l’olfatto è il senso che più di tutti richiama ricordi e sensazioni, e allora perché non sfruttarlo? Mentre ti dedichi ai tuoi rituali di bellezza, accendi candele e incensi che portano pace e tranquillità. Per ricreare la sensazione di essere in un hammam, usa il vapore e aromi come cannella, chiodi di garofano, cumino che donano alla tua casa un profumo eccezionale.