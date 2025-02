Guasto a un treno merci tra Arenzano e Cogoleto: disagi e ritardi fino a un'ora sulla linea ferroviaria ligure

Ancora problemi sulla linea ferroviaria ligure: un guasto a un treno merci tra le stazioni di Arenzano e Cogoleto ha causato pesanti rallentamenti nella circolazione ferroviaria nelle prime ore della mattinata.

L’inconveniente ha mandato in tilt il traffico ferroviario, costringendo i convogli regionali a subire ritardi fino a 50-60 minuti sia in direzione levante che in direzione ponente. Per diversi minuti, la circolazione è stata possibile solo su un unico binario, causando così ulteriori difficoltà a pendolari e viaggiatori.

Sul posto sono intervenuti i tecnici per ripristinare la normale operatività della linea. Dopo gli interventi di riparazione, la circolazione è tornata regolare, ma i disagi hanno comunque avuto ripercussioni sull’intera tratta.