Savona, Consulta per la casa: proprietari e sindacati inquilini scrivono al Comune

Sono quattro le considerazioni con le quali l'assessore Riccardo Viaggi è intervenuto nella Consulta per la casa, riunitasi oggi, sul tema dell'abitare, rivolgendosi ai sindacati degli inquilini e ai proprietari e agli altri componentid ella Consulta per la casa.

“Vi chiedo di rivedere gli accordi territoriali sul canone concordato – ha detto Viaggi – mentre in giunta stiamo valutando di venire incontro a quanto emerso in commissione e, per alcuni casi specifici e definiti, di valutare una riduzione dell'Imu. Inoltre, siamo nel percorso di 'L'accoglienza che cura' e, come coordinatore regionale di Anci sulle politiche abitative, lunedì parteciperò a un incontro a Genova con l'assessore Scajola, dove parleremo di affitti e morosità incolpevole e dove potrò portare anche le istanze della Consulta”.

Ma è stata una lettera firmata dalle associazioni dei proprietari immobiliari e dai sindacati degli inquilini (APE Savona, APCC, CONFAPPI, UPPI, SICET e SUNIA), il cui contenuto è stato riassunto dal segretario del Sunia, Livio Di Tullio, l'oggetto del dibattito della Consulta, riunitasi oggi.

La lettera non è stata firmata da Confabitare. "Abbiamo ritenuto di non firmare la lettera – ha detto Roberto Giannecchini di Confabitare – perché abbiamo chiesto un tavolo concertativo dove riteniamo si debbano discutere questi temi".

"La Consula pe rla casa, come reglato da Statuto – ha detto Livio di Tullio del Sunia – si dovrebbe occupare di consultenza su materia urbanistica e sulle questioni tributarie ma su queeto il cofnronto con l'amministrazione è stato zero".

“Il tema della detassazione dell’affitto a lungo termine – si legge poi nella lettera – pur non essendo l’unico strumento, è sicuramente un incentivo per favorire l’aumento della disponibilità ad affittare, anche con diversificazioni dell’IMU in relazione al tipo di contratto di locazione e alle condizioni di utilizzo dell’immobile. Meglio ancora se ottenuta in un quadro di attenzione e di strumenti nuovi forniti dall’Amministrazione comunale sull’esempio di molte città italiane con le Agenzie sociali per la casa.

"Chiediamo inoltre – prosegue la letetra - di conoscere gli intendimenti di politica urbanistica con riferimento alla recente variante al piano urbanistico comunale recentemente deliberata dalla Giunta”.

Alla lettera è stata allegata una richiesta di dati sul patrimonio abitativo: consistenza, utilizzo e tassazione del patrimonio abitativo pubblico, i dati relativi agli sfratti e le risorse messe a disposizione del Comune per l'emergenza casa.

“Credo che sia un caso da record – ha detto Di Tullio – che proprietari e sindacati degli inquilini scrivano una lettera congiunta per segnalare un problema. Il problema degli affitti è emerso negli ultimi anni e, se non se ne occupa il Comune promuovendo la discussione sulla base di dati oggettivi, non andiamo da nessuna parte”.

Non è mancato poi un battibecco tra l'assessore Silvio Auxilia e Livio Di Tullio sui dati Imu richiesti con la lettera. “I dati dell'Imu lo sanno anche le pietre, basta andare sul sito del Comune” ha detto Auxilia.

“Se mi risponde che sui dati dobbiamo andare a vedere il sito del Comune – ha replicato Di Tullio – dovreste chiederci scusa perché li sapete. Solo che bisogna andarli a cercare, metterli insieme e farli diventare la base per un lavoro serio”.