Savona, per Legino una sede del Comitato di quartiere e l'apertura dell'ambulatorio in zona 167

Una sede per il Comitato di quartiere di Legino- Zona 167 e finalmente l'inaugurazione, a marzo, dell'ambulatorio a Legino alta.

Sono le notizie che l'assessore ai Quartieri Maria Gabriella Branca e Riccardo Viaggi hanno dati ai residenti di Legino e ai componenti del Comitato che hanno preso parte alla riunione alla Società Fratellanza Leginese.

“Nei giorni scorsi abbiamo fatto un sopralluogo all'ex ambulatorio di via Copello – ha spiegato l'assessora Branca - ed è uno spazio che potrebbe essere messo a disposizione del comitato”.

Lo spazio comprende due stanze e una sala di ingresso, ci sono le utenze di luce e acqua, ma con il soffitto da sistemare e per i lavori Branca ha lanciato un appello, che ha trovato subito adesione. “Potrebbe essere utile – ha aggiunto Branca – se qualcuno del Comitato desse una mano a pulire”.

Per il quartiere di Legino 167, invece si avvicina la data dell'inaugurazione dell'ambulatorio attesa da tempo. “L'ambulatorio ha avuto una gestazione un po' lunga – ha spiegato l'assessore Viaggi – ma a marzo ci sarà l'inaugurazione e l'apertura”.

Per l'ambulatorio il Comune , in collaborazione con Arte Savona e l'Asl2 Savonese, ha individuato uno spazio in via Bresciana 22, di proprietà di Arte e che era in disuso, come sede ideale per il nuovo ambulatorio.

Il progetto di recupero dello spazio, finanziato dalla Fondazione De Mari, ha comportato l'adeguamento e l'allestimento dei locali per renderli idonei ad ospitare l'ambulatorio, dove ci sarà personale Asl un giorno a settimana.

L'iniziativa è nata dall'esito positivo del progetto "Osservatorio 167", che ha permesso di individuare i bisogni specifici della comunità, tra cui la necessità di un punto di riferimento sanitario sul territorio.