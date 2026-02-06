"Impegno per Finale": "Palma collassata al suolo a Pia, poca attenzione al verde pubblico"

Il gruppo di opposizione “Insieme per Finale” critica l’amministrazione comunale: "La palma di via Calvisio a Pia, crollata la scorsa settimana, è fortunatamente finita nel fiume, evitando di cadere sulla strada, sulle auto in transito o sui pedoni. L’albero era classificato di categoria C, e in una scala che va da A a D, questo non è certo un buon segnale. Nella scheda tecnica dell’esemplare si parla di ‘rischio moderato’, così come per le altre palme vicine"

"Lo stesso vale per i sette pini di via IV Novembre, che nell’ottobre 2024 sarebbero dovuti essere sostituiti con il doppio delle alberature nell’ambito di un progetto da 500mila euro, finanziato e autorizzato dall’amministrazione Frascherelli — nuove alberature, nuovi sottoservizi, nuovo asfalto — ma che la nuova Giunta ha deciso di abbandonare, deviando le risorse fuori dal Rione".

"Dal 2014, il Comune di Finale ha avviato il censimento di tutte le alberature, monitorandole, curandole dove possibile e sostituendole quando la manutenzione risultava impossibile o pericolosa, affidandosi a ditte specializzate per garantire la sicurezza della comunità. La sicurezza deve restare la priorità, ma non va trascurato l’equilibrio tra sicurezza, estetica e rispetto dell’ambiente".

"L’attenzione al verde pubblico nel 2026 è diminuita rispetto al passato. La lungimiranza di un amministratore si misura dalla capacità di comprendere e rispondere alle esigenze del territorio. L’immobilismo, soprattutto in questo settore, è pericoloso e indice di scarsa efficacia ed efficienza. L’assessorato competente lo sta dimostrando sempre di più", concludono dall’opposizione.