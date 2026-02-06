"Io sto con il poliziotto", la fiaccolata della Lega dal Brandale: contestazione degli antifascisti (FOTO e VIDEO)

Un presidio in Piazza del Brandale a sostegno delle forze dell'ordine dopo i fatti di Torino e non sono mancati i momenti di protesta.

La Lega di Savona ha organizzato la fiaccolata e un gruppo di antifascisti ha espresso la propria contrarietà all'iniziativa intonando diversi cori. Da "fascisti, carogne tornate nelle fogne" ai cartelli a favore delle persone ferite dalla polizia durante la manifestazione per Askatasuna e lo striscione con la frase "contro l'abuso di potere, reagire è dovere".

Al concentramento intitolato "Io sto col poliziotto" hanno partecipato l'assessore regionale Paolo Ripamonti, la consigliere Sara Foscolo, il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa, i consiglieri comunali di Savona Maurizio Scaramuzza, Fabio Orsi e Pietro Santi e il coordinatore di Fratelli d'Italia Savona Matteo Debenedetti.

Nel suo intervento il Deputato leghista Francesco Bruzzone ha attaccato anche il Sindaco Marco Russo per il suo mancato sostegno alle forze dell'ordine ricordando la presenza nella sua maggioranza di Sinistra Italiana che con alcuni suoi esponenti hanno partecipato alla manifestazione torinese.

"La Lega vuole testimoniare la propria vicinanza alle Forze dell'Ordine e nel contempo accendere una luce di riflessione per tutti in una società in cui sembrano cancellate regole e i più elementari principi di convivenza civile , dove qualcuno vorrebbe non ci siano più distinzioni tra ciò che e' giusto e quello che non lo è o più semplicemente tra il bene e il male. Una deriva da cui le forze politiche di sinistra non sono esenti da responsabilita" Hanno specificato dalla Lega di Savona.

Il corteo-fiaccolata che doveva essere effettuato percorrendo via Gramsci, piazza Leon Pancaldo e attraversando via Paleocapa per poi raggiungere Piazza Mameli non è stato svolto.