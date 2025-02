Auto ribaltata tra Cairo e Rocchetta: soccorsi mobilitati, un codice giallo al San Paolo

Un incidente stradale si è verificato oggi lungo la Sp 29, tra Cairo Montenotte e Rocchetta, dove un'auto si è ribaltata, causando l'immediata mobilitazione dei soccorsi. L'allarme è stato lanciato attorno all'ora di pranzo.

In pochi minuti, è stata attivata la macchina del pronto intervento e sul posto sono giunti i vigili del fuoco per le operazioni di recupero e messa in sicurezza del veicolo. La Croce Bianca di Cairo, insieme all'auto infermieristica "India", è stata inviata per prestare assistenza sanitaria.

Un ferito è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona.