Scoperta una Svolta Biotecnologica: Pubblicato su una Rivista Internazionale uno Studio su un Nuovo Ceppo Batterico per la Produzione di Cellulosa Eco-Sostenibile

Lo studio, guidato dalla Prof.ssa Silvia Marqués e co-autori, rappresenta un passo importante nel campo biomateriali. Il team ha scoperto un nuovo ceppo batterico mutato, denominato Ancylobacter sp. STN1A, capace di produrre cellulosa di alta qualità a livelli significativamente superiori rispetto ai ceppi standard.

Un Ceppo Batterico per il Futuro della Sostenibilità

La ricerca si è concentrata sullo sviluppo di un ceppo derivato spontaneamente da Ancylobacter sp. STN1B, in cui una mutazione genetica ha aumentato di 1,7 a 9,7 volte la produzione di cellulosa. Questo risultato è stato possibile grazie alla perdita del sistema di controllo del quorum sensing (QS), che ha consentito la produzione continua del biopolimero senza interruzioni.

Questa cellulosa è stata analizzata e confrontata con quella prodotta dal noto batterio industriale Komagataeibacter xylinus, mostrando proprietà simili ma con vantaggi aggiuntivi, come una maggiore resistenza termica e capacità di trattenere l'acqua, fondamentali per applicazioni avanzate.

Centri di Ricerca Coinvolti

Il progetto è frutto della collaborazione di diversi istituti di ricerca di spicco, tra cui:

● Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Estación Experimental del Zaidín – Centro principale per lo studio della biotecnologia e la protezione ambientale.

● Institute of Polymer Science and Technology (ICTP-CSIC, Madrid) – Specializzato nello sviluppo di materiali innovativi.

● Centro de Investigación Biomédica en Red de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN) – Leader nella ricerca in biomedicina e materiali avanzati.

Team di Ricerca

Lo studio è stato svolto dalla Dott.ssa Sophie-Marie Martirani-Von Abercron, con la collaborazione del Dott. Daniel Pacheco-Sánchez, e Inés Castillo-Rodríguez, e altri

collaboratori chiave. La supervisione e il finanziamento sono stati gestiti dalla Prof.ssa Silvia Marqués esperta internazionale nel campo della microbiologia.

Secondo la Dott.ssa Martirani, questa scoperta potrebbe rivoluzionare vari settori industriali:

● Imballaggi biodegradabili: Alternative ecologiche alla plastica tradizionale.

● Dispositivi medici e biomedicina: Dalla creazione di cerotti intelligenti a materiali per la rigenerazione dei tessuti.

● Purificazione dell’acqua e filtri avanzati: Grazie alla struttura nanofibrillare della cellulosa.

● Materiali avanzati per energia verde: Inclusi dispositivi di accumulo energetico ecocompatibili.

Dichiarazioni

“La nostra ricerca apre nuove prospettive per l’utilizzo della cellulosa batterica in un contesto industriale sostenibile,” ha dichiarato la Dott.ssa Martirani. “Questo materiale ha il potenziale per sostituire la plastica derivata dal petrolio e altri materiali inquinanti, contribuendo alla transizione verso un’economia verde.”

Finanziamenti

Il progetto è stato finanziato attraverso numerosi programmi di ricerca, tra cui le sovvenzioni PID2020-113144RB-I00 e PDC2021-121193-I00, supportate dal Ministero della Scienza e Innovazione della Spagna (MCIN) e dall’Unione Europea Next-Generation-EU/PRTR.

Per ulteriori informazioni e richieste media, contattare:

sophie.martirani@eez.csic.es

+34958181600-439047

https://www.csic.es/es