Giurset di Piasco: ottant'anni di passione tra i frutteti della Valle Varaita

C'è un filo rosso che lega tre generazioni di agricoltori alle pendici del Monviso: la passione per la terra e il desiderio di far assaporare prodotti genuini. L'Azienda Agricola Giurset, con sede a Piasco (CN), nasce nel 1946, quando nonno Pietro inizia a coltivare con dedizione i terreni di famiglia. A lui succede papà Giovanni; oggi l'attività è portata avanti da Pierpaolo insieme ai fratelli Daniele e Maria Cristina, affiancati dalla mamma Agnese Melano. Un'azienda che ha raggiunto gli 80 anni restando fedele a un'idea semplice e forte: coltivare con amore dà i migliori risultati in gusto, salubrità e bellezza.

La filosofia: far toccare con mano la qualità

La filosofia di Giurset è chiara. Non si tratta solo di produrre frutta e ortaggi, ma di far comprendere alle persone la naturalità e l'eccellenza di ciò che nasce nei propri campi. L'invito è rivolto soprattutto alle famiglie: venire a Piasco, entrare nei frutteti e raccogliere "le mele del cuore". Un'esperienza che unisce il piacere di stare all'aria aperta, il contatto diretto con la natura e la certezza di portare a casa un prodotto fresco, controllato e coltivato con cura. Ogni mela raccolta con le proprie mani racconta il lavoro di chi, giorno dopo giorno, sceglie qualità e rispetto del territorio.

L'azienda fa parte del Consorzio di Tutela e Valorizzazione delle Mele della Valle Varaita, un marchio che garantisce origine, passione e legame con un territorio unico, tra le Alpi e le brezze che scendono dal Monviso. Accanto alle mele, Giurset coltiva anche ortaggi, kiwi, pesche, albicocche, "ramassin" e altre specialità, sempre con l'attenzione alla genuinità.

Il negozio di Borgo San Dalmazzo: un restyling che sa di mela

Nell'aprile 2026 l'azienda ha completato un importante restyling del punto vendita di Borgo San Dalmazzo. La nuova struttura, ispirata a una grande cassetta di mele, si trova in Corso Nizza 106 e offre tutti i prodotti aziendali insieme a una selezione di altre eccellenze italiane a km zero: patate della Bisalta e di Entracque, carote di San Rocco, peperoni di Cuneo e verdure di produttori locali selezionati. Aperto sette giorni su sette (orario 9-12,30 e 15-19), è il luogo ideale per chi vuole portarsi a casa il meglio della stagione senza rinunciare alla comodità.

La promozione in corso: raccogli le tue mele a 0,80 € al kg

In questi giorni le famiglie possono raggiungere i frutteti di Piasco e raccogliere direttamente le proprie mele. La promozione in corso prevede 0,80 euro al Kg, per le varietà Gala e Renetta grigia. Terminate queste, sarà il turno delle Golden. Un'occasione perfetta per vivere un'esperienza autentica, far divertire i bambini e tornare a casa con frutti appena staccati dall'albero, buoni e genuini.

Curiosità

Nei giorni scorsi l’Azienda è stata contattata da una cliente giapponese entusiasta, che lo scorso anno aveva partecipato di persona alla raccolta mele Fuji, e che non vede l’ora di realizzare la raccolta anche quest’anno!

Come prenotare e dove trovarci

Per prenotare la propria raccolta mele è sufficiente contattare l'azienda:

Telefono fisso: 0175 79271

Cellulare Daniele: 348 1500219

Email: giurset@libero.it

L’azienda Giurset ha il punto vendita al dettaglio nella sede a Piasco, in Strada dei Campassi.

Il negozio di Borgo San Dalmazzo si trova in corso Nizza 106

Venite a raccogliere le mele più buone al mondo. Provate per credere: quando la passione si unisce alla terra della Valle Varaita, il risultato si assapora in ogni morso.