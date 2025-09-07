Tpl Linea, confermato lo sciopero di lunedì 8 settembre: previsto un presidio in Piazza Sisto

Domani, lunedì 8 settembre i lavoratori di Tpl Linea incrocieranno le braccia.

È stato infatti confermato lo sciopero del trasporto pubblico locale savonese.

I dipendenti scioperano per "l'assunzione di autisti con contratti dignitosi per effettuare le corse del servizio pubblico provinciale e sanare la pesante carenza che ha prodotto la negazione delle feriei; il ricorso all'esasperato lavoro straordinario, anche in alcune giornate alla mancata erogazione di parte del servizio; contro la speculazione dei sub appalti che la Direzione di TPL Linea tenta sempre di applicare al massimo ribasso che compromettono drammaticamente la sicurezza e le condizioni di lavoro; per un realistico piano investimenti; per il rinnovamento degli autobus; una maggiore manutenzione finanziata non sulla pelle dei Lavoratori; per un urgente adeguamento degli stipendi fermi da anni visto I'aumento del costo della vita e delle responsabilità".

"Comune e Provincia di Savona quali soci di maggioranza di Tpl si assumano le responsabilità senza scaricare sui lavoratori i problemi del trasporto pubblico locale" dicono dall'rsu di Tpl Linea.

Domani verrà svolto inoltre alle 10 in Piazza Sisto un presidio per chiedere che una delegazione di lavoratori sia ricevuta dal Sindaco di Savona Marco Russo.

Lo sciopero è previsto da inizio turno alle 5. 00, dalle 8.30 alle 17.30 e dalle 20.00 a fine turno.