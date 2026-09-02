Iren e R101 fanno tappa a Genova con “Frequenziamoci”: lo sportello diventa un luogo di incontro

Sabato 5 settembre, dalle 11, appuntamento allo sportello Iren di piazza Raggio a Genova. Animazione, intrattenimento, casting e consulenza: l’iniziativa inserita nella campagna Drive to Store 2026 porta al centro il rapporto tra Iren e le comunità locali

Non solo energia, luce e gas, ma soprattutto persone, ascolto e territorio. È questo il senso di “Frequenziamoci”, il nuovo progetto promosso da Iren Luce Gas e Servizi in collaborazione con R101, che arriva in Liguria con una tappa dedicata alla città di Genova.

L'appuntamento è fissato per sabato 5 settembre 2026, dalle ore 11, presso lo sportello Iren di piazza Raggio, dove per l'occasione uno spazio normalmente dedicato all'assistenza e alla consulenza si trasformerà anche in un luogo di incontro, intrattenimento e partecipazione.

L'iniziativa fa parte della campagna Drive to Store 2026 di Iren Luce Gas e Servizi e prevede un tour articolato in cinque città italiane, attraversando sia i territori storici di presenza del Gruppo – Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna – sia altre regioni, tra cui Lombardia e Toscana.

“Frequenziamoci”, quando la sintonia diventa relazione

Il nome scelto per Il progetto richiama naturalmente il mondo della radio e il linguaggio di R101, ma contiene anche un significato più ampio: quello della di incontro e sintonia tra persone.

L'obiettivo di Iren è infatti valorizzare il rapporto diretto con le comunità, portando all'interno degli sportelli un nuovo modo di vivere il rapporto con clienti e cittadini.

Gli sportelli Iren rappresentano da sempre presidi territoriali, luoghi nei quali è possibile ricevere informazioni, assistenza e consulenza sui servizi energetici. Con “Frequenziamoci” diventano anche spazi nei quali incontrarsi, partecipare e vivere un'esperienza diversa.

Un modo, dunque, per rafforzare quella dimensione di prossimità che rappresenta uno degli elementi centrali della presenza di Iren sul territorio.

A Genova arriva R101

Durante la giornata del 5 settembre sarà protagonista anche R101, con attività di animazione e coinvolgimento del pubblico.

Uno speaker della radio Chiara Tortorella - volto e voce de La Banda di R101- accompagnerà l'appuntamento con momenti di intrattenimento e interazione, creando un collegamento diretto tra il pubblico presente e il mondo della radio.

Ma uno degli elementi più curiosi dell'iniziativa sarà il casting aperto ai partecipanti.

Chi vorrà potrà mettersi alla prova davanti al microfono: le persone selezionate e alcuni partecipanti avranno infatti l'opportunità di prestare la propria voce per la registrazione di brevi spot radiofonici, che saranno successivamente utilizzati da R101 per promuovere le tappe successive del tour negli sportelli Iren.

Una scelta che rende direttamente protagoniste le persone e che sintetizza bene lo spirito di “Frequenziamoci”: non soltanto parlare alle comunità, ma parlare con le comunità.

Chi desidera approfondire il programma della giornata e conoscere tutti i dettagli dell'iniziativa può consultare la pagina web dedicata: Scopri l'iniziativa.

Iren rafforza il rapporto con il territorio

Dietro l'intrattenimento c'è però un obiettivo preciso: rafforzare la presenza di Iren sul territorio e il rapporto diretto con cittadini e clienti.

Il progetto punta infatti a creare nuove occasioni di incontro, favorire il passaggio negli sportelli e offrire la possibilità di confrontarsi direttamente con i consulenti Iren sui servizi disponibili.

Un approccio che si inserisce nella più ampia strategia di Iren Luce Gas e Servizi, che attraverso gli sportelli mantiene un canale di relazione diretto con le persone, affiancando alla dimensione digitale quella della presenza fisica sul territorio.

E proprio questo è uno degli aspetti più interessanti di “Frequenziamoci”: in un momento nel quale molti servizi vengono gestiti attraverso smartphone e piattaforme online, Iren sceglie di riportare al centro il valore dell'incontro personale.

Anche una promozione dedicata alle nuove attivazioni

Durante il periodo dell'iniziativa sarà inoltre attiva, presso gli sportelli aderenti, una promozione dedicata alle nuove attivazioni luce e gas, che prevede 30 euro di cashback in bolletta, secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'iniziativa.

La tappa genovese rappresenta quindi un'occasione per conoscere le proposte e i servizi Iren, incontrare direttamente i consulenti e, allo stesso tempo, partecipare alle attività organizzate insieme a R101.

Un appuntamento che guarda alla comunità

La tappa del 5 settembre a Genova assume così un significato che va oltre la singola giornata di animazione.

“Frequenziamoci” porta infatti all'interno dello sportello Iren una nuova idea di prossimità, nella quale consulenza, ascolto, intrattenimento e partecipazione convivono.

Il messaggio è semplice: lo sportello non è soltanto il luogo nel quale si entra quando si ha bisogno di un servizio, ma può diventare anche uno spazio nel quale incontrare altre persone, conoscere meglio il proprio territorio e creare una relazione diretta con l'azienda.

Ed è proprio attraverso questa “sintonia” tra Iren e le comunità locali che prende forma Frequenziamoci: un progetto nel quale la frequenza della radio diventa metafora di una relazione più concreta e diretta.

L'appuntamento è quindi per sabato 5 settembre, dalle ore 11, allo sportello Iren di piazza Raggio a Genova. La radio arriva in sportello e, per un giorno, saranno le persone a diventare protagoniste della frequenza a dare voce all'iniziativa.