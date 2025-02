San Valentino: un tocco sexy con la lingerie giusta

Una notte dedicata all’amore, una ricorrenza, san Valentino, che fa battere il cuore di tutti gli innamorati, un momento dell’anno di assoluta felicità per le coppie. E allora dovete scegliere l’outfit perfetto! Che sia il vostro lui a regalarvi un completino o voi a acquistarlo è importante per un San Valentino indimenticabile.

Reggiseni couture, sottovesti sensuali, body vezzosi o pezzi soft chic: è il momento di pensare alla lingerie e alle proposte più hot e più sexy per il 14 febbraio. Quest’anno più che mai, l’intimo è di moda e come da tradizione non può mancare tra le idee regalo per la Festa degli Innamorati. Via libera quindi a pizzi, merletti, sete e delicati chiffon. Ma ricordati: qualsiasi sia la tua scelta, si può indossare lingerie sexy senza essere volgare.

A ogni donna il suo livello di (naturale) seduzione. Sei passionale? Indossa il leopardato. Ami il romanticismo? La biancheria intima rosa fa al caso tuo. Sei una donna curvy? Opta per un body con dettagli cut out. Vuoi osare? Giochi di pizzi, trasparenze, reggicalze e tanto nero.

Pronte per colorare di passione il vostro san Valentino?