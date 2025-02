Invernizzi (FdI): "Alassio difende il litorale dalle mareggiate"

"Alassio avvierà un intervento strategico per la difesa del litorale e per la sicurezza del centro urbano. Si tratta di un’opera attesa, frutto di un lungo percorso amministrativo, di un impegno concreto e di una visione chiara: quella di una città che tutela il proprio territorio e il proprio futuro". Lo afferma in una nota Rocco Invernizzi, capogruppo in consiglio regionale per Fratelli d’Italia.

"Grazie al finanziamento di 3,5 milioni di euro della Protezione civile, passaggio seguito dalla Regione, verrà avviato un progetto che non solo mitiga i rischi costieri, ma che rafforza la resilienza della comunità alassina. Parliamo di un’opera che coniuga sicurezza e sviluppo, salvaguardia ambientale e tutela economica".

"Perché difendere le nostre spiagge significa proteggere le attività commerciali, il turismo, l’identità stessa di Alassio. Abbiamo lavorato con determinazione per giungere a questo traguardo che ha visto impegnati i tecnici, i funzionari comunali, i rappresentanti della Protezione civile, la Regione Liguria e tutte le persone che hanno creduto in questo progetto", conclude Invernizzi.