Invernizzi (FdI): "Solidarietà al vice presidente Alessandro Piana aggredito sotto la Regione"

“Con grande sconcerto, come Gruppo e personalmente, condanniamo fermamente l’aggressione subita dal vice presidente della Regione Liguria Alessandro Piana, da sempre siamo contro ogni atto di violenza”.

Lo afferma in una nota Rocco Invernizzi, capogruppo in Regione per Fratelli d’Italia. “Si tratta di un episodio inaccettabile che mina i principi fondamentali della democrazia e del rispetto reciproco – aggiunge Invernizzi - Esprimiamo la nostra solidarietà ad Alessandro Piana condannando con fermezza quanto accaduto ed invitiamo tutti al senso di responsabilità, affinché simili episodi non trovino spazio nella nostra società”.