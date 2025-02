Savona candidata a Capitale della Cultura 2027: "Gratitudine per chi ha dato una mano e sta dando il proprio sostegno, oggi è stata una festa"

Savona è in attesa di un momento essenziale per la sua candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2027, con la presentazione a Roma del progetto "Nuove rotte per la cultura" al Ministero della Cultura. La decisione finale è attesa entro il 28 marzo, e la città vincitrice riceverà finanziamenti importanti, con altrettante ricadute sulla riqualificazione locale e il lavoro. La delegazione savonese, composta da istituzioni locali, sindaci, rappresentanti sindacali, esponenti della Diocesi e delle categorie economiche, è stata accolta a Roma dal presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, che sostiene sia Savona che La Spezia, entrambe finaliste. Attorno al sindaco Marco Russo, giunti a bordo di un bus Tpl organizzato per l'occasione, tantissimi sostenitori.

"Oggi è stata una giornata straordinaria - afferma il sindaco Russo - Il nostro obiettivo non era presentare il dossier in senso stretto, perché lo davamo già per noto, ma ci interessava far comprendere quanto fosse concreto il lavoro svolto e quanti soggetti stessero già collaborando per portarci avanti su questi temi. Sono grato a tutti coloro che ci hanno dato una mano, a chi è intervenuto oggi, ai presenti e anche a quelli che, pur non partecipando direttamente, hanno voluto far sentire il loro sostegno".

"Questo senso di comunità coesa intorno a un progetto che non solo noi, ma anche chi è esterno, ritiene importante è per noi una grandissima soddisfazione. Indipendentemente dagli sviluppi futuri, il fatto che sia riconosciuto come un progetto di valore è ciò che più conta. Possiamo dire che oggi è stata davvero una giornata di festa, sotto il segno della collaborazione e della condivisione di un obiettivo collettivo", conclude Marco Russo.

Le parole del sindaco di Savona, Marco Russo:

Il progetto di Savona si basa su una vasta rete di collaborazioni con 41 comuni del comprensorio, 9 città del Nord-Ovest, 9 città della ceramica e 9 del Mediterraneo, e rende omaggio a quattro figure femminili storiche della città. Se Savona vincesse, beneficerebbe di investimenti significativi, inclusi 80 milioni di euro per la riqualificazione urbana, con l'obiettivo di rigenerare oltre 10.000 metri quadri di spazi per attività culturali.

Francesco Profumo, presidente della Compagnia San Paolo:

L'endorsement del sindaco di Mondovì, Luca Robaldo: