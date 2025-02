Forza Italia Finale Ligure Val Pora, la nuova segretaria cittadina è Sara Badano

Forza Italia Finale Ligure Val Pora presenta l’architetto Sara Badano come segretaria cittadina.

Sara Badano, attualmente presidente della società partecipata Servizi di Riviera Spa, sarà affiancata dalla segreteria composta dall’ex sindaco Flaminio Richeri Vivaldi Pasqua; da Nicola Viassolo assessore della giunta Richeri e insegnante del corso “La musica e le immagini si rincorrono” all’U3 del Finale; Pier Nicolò Viassolo commerciante titolare con la famiglia della storica Salumeria Chiesa; Carlo Luchessa ispettore presso la Polizia locale Pollupice, da sempre attivo nella politica locale; Nicola Daccò commerciante titolare della cartoleria Compagni di Scuola, persona nota anche per il suo impegno nella politica locale; l’ing. Enrico Servidio, ingegnere civile, per anni ha lavorato con ruoli dirigenziali presso la pubblica amministrazione. Completa la segreteria Sofia Telesca, una giovane donna alla sua prima esperienza politica, dinamica e intraprendete, commerciante presso l’Ottica Ottobelli a Finale Ligure.

“In un territorio come Finale ligure, abbiamo la fortuna di poter collaborare attivamente con il sindaco Angelo Berlangieri che Forza Italia ha supportato in fase elettiva e che insieme alla segreteria potremo supportare ancora nelle scelte che riguardano la città in primis il nuovo PUC, la sicurezza e le politiche sociali”, affermano dalla segreteria di Forza Italia Finale Ligure Val Pora.