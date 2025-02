Ospedale Cairo, il circolo FdI incontra l'assessore Nicolò e il consigliere Invernizzi: "Abbiamo presentato le istanze dei cittadini"

Il circolo Fratelli d’Italia di Cairo Montenotte ha incontrato l’assessore alla sanità Massimo Nicolò e il nostro consigliere regionale Rocco Invernizzi, a cui abbiamo sottoposto le istanze dei cittadini cairesi e dell’intera Val Bormida riguardo l’ospedale San Giuseppe.

"L’assessore si è reso subito disponibile e abbiamo esaminato insieme le istanze, cercando di dare delle risposte. La Tac, per esempio, sarà operativa entro fine anno; altre risposte le avremo a breve e rendiconteremo in un successivo comunicato", spiegano dal circolo cairese.

"Cogliamo l’occasione per ringraziare l’assessore per la sua disponibilità ed evidenziamo come anche a livello regionale il nostro partito e l’intera giunta del presidente Bucci siano sempre attenti al territorio della Val Bormida", concludono da FdI. "Ribadiamo l’invito ai cairesi a comunicarci le istanze che ritengono opportune, affinché il nostro circolo possa portarle all’attenzione dei nostri vertici regionali. A breve, tutti i circoli del nostro partito provvederanno a unire le istanze della valle in una voce unica ufficiale per gli interessi dell’intero territorio".