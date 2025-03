Il caro-burro fa lievitare i prezzi fino a 100 euro al kg

L'aumento del costo del burro incide pesantemente sui prezzi dei dolci tipici del Carnevale, facendo registrare rincari significativi su frappe e castagnole. Secondo un’analisi del Codacons, questi dolci subiscono aumenti medi compresi tra il 6% e l’8%, con prezzi che variano sensibilmente a seconda del punto vendita: si va dai 7 euro al kg nei supermercati fino a 50 euro al kg nelle pasticcerie artigianali. In alcuni casi, come segnalato dall’associazione dei consumatori, si raggiungono cifre record, con una nota pasticceria che propone le frappe a ben 100 euro al kg.

L’intero settore dolciario è colpito dall’aumento dei costi delle materie prime, con rincari che non riguardano solo il burro, ma anche cacao e cioccolato. A febbraio, infatti, il prezzo del burro ha registrato un incremento del 20% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, come evidenziato dai dati Istat. Il cacao segue un trend simile, con un aumento del 15,4% su base annua, il che si riflette sui costi del cioccolato, cresciuti in media del 9,9%. Anche il prezzo delle uova, pur con un incremento più contenuto, segna un rialzo del 2,5%.

Questi aumenti incidono su tutta la filiera dolciaria, pesando sulle tasche dei consumatori e rendendo sempre più oneroso concedersi le tradizionali delizie del Carnevale.