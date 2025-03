Ingiunzioni Provincia, dimezzati gli orari dello sportello. Olivieri: "Ridotto il flusso, aspettiamo che vengano completate le notifiche"

Lo sportello della Provincia aperto al pubblico da settimane per la gestione delle ingiunzioni di pagamento modifica gli orari.

Vista la riduzione del flusso dei cittadini dal 10 marzo sarà aperto il lunedì dalle 8.00 alle 13.00 e il giovedì tutto il giorno dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30. Sarà chiuso il martedì, mercoledì e venerdì.

Questa settimana sarà aperto domani, martedì 4 marzo dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30. mercoledì 5 dalle 8.00 alle 13.00 e giovedì 6 dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30. Chiuso venerdì 7 marzo.

"Si è ridotto il flusso allo sportello ed ora aspettiamo che si completino le notifiche - ha detto il Presidente della Provincia Pierangelo Olivieri che ha fatto un punto d'aggiornamento questa mattina - ad oggi oltre 1 milione è stato incassato tra pagamenti diretti e dilazioni (una settimana fa si attestava sugli 800mila euro. ndr). Il dato degli annullamenti rispetto all'ammontare delle ingiunzioni si attesta sul 15-20%, un numero approssimativo perché dovranno essere inviate nuove cartelle)".

"Ora comunque le pratiche riescono ad essere gestite entro 24 ore. Poi verranno prese in considerazione le ingiunzioni per gli anni dal 2022 al 2024" ha concluso il numero uno di Palazzo Nervi.

In totale state recapitate 17mila 168 ingiunzioni per un totale di 29mila verbali non pagati nel periodo dal 2018 al 2021 (per un totale di 149mila elevati) e una cifra complessiva di recupero del credito che si attesta sui 3 milioni e 100mila euro.