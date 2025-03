L'arco e la scalinata di Monturbano a Savona, un recupero atteso da oltre dodici anni

Era stato messo in sicurezza talmente tanti anni fa che nessuno ne ricorda più la data. Da oltre una dozzina di anni, poi, l'accesso alla scalinata è stato chiuso. L'antico arco e la scalinata di accesso al Della Rovere, in via Monturbano, sono chiusi ormai da oltre 12 anni, e erbacce e cespugli hanno preso il sopravvento.