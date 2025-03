Per Franco Tarabotto, presidente del Vado, un tributo "scatenato" della Gialappa's Band (VIDEO)

In Liguria e in tutto il nord ovest la figura del presidente del Vado, Franco Tarabotto, è ben nota per la sua schiettezza e spontaneità.

Il massimo dirigente rossoblu resta uno degli ultimi capisaldi di un calcio all'antica, dove un imprenditore riconosciuto e appassionato non lesina energie, economiche e personali, per perseguire i propri obiettivi.

Da ieri sera la popolarità del numero uno vadese è diventata di livello nazionale: la Gialappa's Band ha infatti raccolto le dichiarazioni più iconiche degli ultimi anni (molte delle quali tratte da Svsport.it), commentandole con il loro modo scanzonato durante la trasmissione Gialappa's Night, l'appuntamento post Champions League su Tv8.