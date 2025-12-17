Carcare, tensostruttura danneggiata dalla grandine: partita di pallavolo non disputata per infiltrazioni d’acqua

Entra l’acqua nella palestra e la partita di campionato dell’Under 19 maschile di pallavolo viene rinviata. È quanto accaduto ieri a Carcare, presso la tensostruttura adiacente alla palestra delle scuole medie. Il problema è legato al telo della struttura, mitragliato dalla grandine lo scorso giugno.

Una situazione di disagio per la Pallavolo Carcare, che ha in concessione la struttura, così come per gli alunni delle medie che frequentano il plesso. La palestra, infatti, è utilizzabile soltanto quando non piove, costringendo il sodalizio biancorosso a valutare soluzioni alternative temporanee. L’infiltrazione d’acqua provoca inoltre il rigonfiamento della pavimentazione.

"È vero, c’è un problema", ammette il sindaco Rodolfo Mirri. "La grandine ha danneggiato la copertura. Abbiamo seguito tutte le procedure necessarie e, dopo un lungo iter, l’assicurazione ha riconosciuto una cifra che ci permetterà di provvedere al ripristino della struttura".

"Comprendiamo i disagi che questa situazione ha causato alla comunità", aggiunge il primo cittadino. "Siamo in stretto contatto con la Pallavolo Carcare e stiamo cercando di risolvere il problema. Oggi la palestra è purtroppo a mezzo servizio".

Sulle segnalazioni di problemi simili al palazzetto dello sport, Mirri smentisce: "La struttura è agibile. Ci sono piccole problematiche, ma vengono gestite con la manutenzione costante".

Nei mesi scorsi, il gruppo di opposizione "Insieme per Carcare" aveva presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti sulla manutenzione del patrimonio pubblico.