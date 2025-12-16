 / Eventi

Eventi | 16 dicembre 2025, 07:43

Freccette, "I Banditi della Stazione" di Alassio in finale per la Coppa Regionale

Il team di Franco Brancaleone, formato tre anni fa da una decina di giocatori, punta ora al titolo di categoria

La squadra alassina di freccette "I Banditi della Stazione" parteciperà alla finale della Coppa Regionale di freccette, in programma il 23 e 24 gennaio a Borghetto.

Il team, guidato da Franco Brancaleone, è composto da una decina di giocatori e si è formato tre anni fa. Da allora la formazione ha ottenuto diversi risultati nel circuito regionale, arrivando ora a giocarsi il titolo di categoria.

Le freccette stanno registrando una crescita di praticanti anche in Liguria, passando da semplice gioco da bar a disciplina sportiva organizzata con campionati e coppe a livello territoriale.

Redazione

