La Rari Nantes Savona per l’Africa: sport e solidarietà per i bambini di Zanzibar

La Rari Nantes Savona si è ritrovata ieri pomeriggio nella piscina comunale “Zanelli” per la cerimonia degli auguri di Natale. Un momento importante che ha visto riuniti i vari settori della società biancorossa oltre alla Nazionale Italiana di Nuoto Artistico.

Erano presenti le due prime squadre di Pallanuoto e Nuoto Artistico guidate dai rispettivi direttori tecnici Alberto Angelini e Patrizia Giallombardo. Alla cerimonia hanno preso parte il presidente della Rari, Daniele Polti, il Questore, Giuseppe Mariani, l’assessore allo sport, Francesco Rossello ed i consiglieri regionali Sara Foscolo e Roberto Arboscello.

Nel corso della cerimonia, presentata dall’addetto stampa, Laura Sicco, si è voluto sottolineare l’impegno sociale della Rari Nantes Savona e la sensibilizzazione dei giovani verso chi è meno fortunato, annunciando il gemellaggio con l’organizzazione di volontariato “Sister Island”, con sede a Milano, che opera a Zanzibar in Tanzania.

Sister Island, che ha aperto scuole e dato vita a diversi progetti lavorativi per la comunità, attraverso il progetto Rafiki Maji, che significa acqua amica, ha creato, grazie a Rossella Pisano, allenatrice e socia della Rari, una vera e propria scuola nuoto dove viene insegnato ai bambini a nuotare. Il problema dell’annegamento dei più piccoli in Africa è purtroppo un problema grande ed ancora irrisolto. Rafiki Maji è una concreta speranza per i bimbi di Zanzibar.

Siccome il mare dista circa mezz’ora in autobus, l’obiettivo di Sister Island è quello di acquistare un pulmino per trasportare i bambini che vogliono imparare a nuotare fino al mare. La Rari ha deciso di sostenere questo progetto dando il via ad una raccolta fondi che è stata annunciata ieri con lo slogan “La Rari Nantes Savona per l’Africa”.

Tutti coloro che lo desiderano potranno devolvere il proprio contributo sul conto corrente di Sister Island il cui iban è IT67O0623052060000015109563 con la causale “Rari Nantes Savona per l’Africa”.

Per chi vuole conoscere meglio Sister Island e le sua attività il sito è www.sister-island.com. La raccolta fondi durerà due mesi circa. Nel mese di gennaio si svolgerà una giornata nella Sala Rossa del Comune di Savona, a cui parteciperà la presidente Francesca Micheli, per approfondire le tematiche ed i progetti ed il 12 febbraio, in occasione della partita di Euro Cup tra Banco BPM Rari Nantes Savona e Steaua Bucarest si concluderà la raccolta fondi con la speranza di poter annunciare il raggiungimento dell’obiettivo e cioè l’acquisto del pulmino per i bimbi di Zanzibar.

Quello di quest’anno sarà, quindi, un Natale speciale per la Rari, un Natale di solidarietà ed amicizia, un Natale in cui tutti insieme si potrà lasciare un segno concreto.