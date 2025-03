Pietra Ligure, Silvia Rozzi ha rassegnato le dimissioni da consigliere comunale

Candidata alle ultime elezioni con la Lista Indipendente per Pietra del candidato sindaco Mario Carrara, in occasione del consiglio comunale del 19 luglio aveva annunciato la costituzione del gruppo consigliare di Fratelli d’Italia Alleanza Nazionale spiegando che la candidatura "nella lista contrapposta a quella del sindaco De Vincenzi, al cui interno figurano esponenti del Partito Democratico locale, fosse la posizione politicamente naturale" per il partito da lei rappresentato sul territorio e con il quale è stata anche candidata per il savonese alle recenti elezioni regionali.