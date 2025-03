Un punto d'ascolto e info per pazienti e visitatori: all'ospedale San Paolo apre il nuovo "Sportello per i cittadini"

Un punto d'ascolto nel quale i volontari collaboreranno tra loro per fornire a pazienti e visitatori dell'ospedale tutte le informazioni sulle attività svolte e sul possibile aiuto che le diverse associazioni possono dare rispetto le specifiche competenze.

E' stato presentato quest'oggi, presso il San Paolo di Savona, il nuovo "Sportello per i cittadini", attivo dal mese di marzo, che sarà gestito direttamente dalle associazioni di volontariato e tutela che fanno parte del Comitato Misto Consultivo.

Lo sportello, collocato presso la portineria all’ingresso principale del nosocomio savonese, sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:30, vicino al punto informativo dell’AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) già presente da alcuni anni, con i Volontari che si alterneranno, secondo un calendario concordato, al fine di garantire una presenza costante.

Le associazioni, riconosciute a livello regionale, che hanno siglato il protocollo d’intesa con l’Asl2 Savonese sono ad oggi 27 e costituiscono i componenti del Comitato Misto Consultivo dell’azienda, un organo previsto dalla normativa nazionale (D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.) per favorire la partecipazione dei cittadini e garantire la tutela del diritto alla salute.

Il gruppo delle associazioni promuove la partecipazione al processo decisionale aziendale per quanto riguarda gli aspetti di miglioramento della qualità percepita dei servizi. Nello specifico, le finalità principali del Comitato sono quella di assicurare i controlli di qualità dal punto di vista degli utenti, in particolare per i percorsi di accesso ai servizi ed individuare specifici indicatori di riferimento, di sperimentare modalità di raccolta e analisi dei segnali di disservizio e, infine, di promuovere iniziative volte all’umanizzazione dei rapporti con i cittadini.

La Direzione aziendale ha manifestato forte apprezzamento per il progetto del gruppo delle associazioni che ha sostenuto nella realizzazione del Punto di ascolto, collocato nell’area di accesso tra le più frequentate dei presidi.

"Un sincero ringraziamento per questa importante iniziativa a tutti i Volontari delle Associazioni che fanno parte del Comitato Misto Consultivo della nostra Azienda e che rappresentano un’interfaccia fondamentale con i pazienti e gli utenti dei nostri servizi" dicono dall'Asl2.