Savona, entro il mese la consegna del progetto definitivo della parte interna dell'ex piscina

Il progetto per l'ex impianto piscina di via Trento e Trieste

E' prevista nelle prossime settimane la consegna del documento relativo alla progettazione dello skate park all'interno dell'ex piscina comunale di via Trento e Trieste a Savona.

L'affidamento di questa parte di progettazione si resa necessaria per le particolari caratteristiche che dovrà avere lo skatepark all'interno dell'immobile e che sarà adatto anche a persone con disabilità.

In una prima fase il Settore Lavori Pubblici del Comune aveva affidato a tecnici esterni l'elaborazione di un progetto esecutivo per la rimodulazione dei volumi esterni della struttura e degli spazi interni.

Invece per l'utilizzo della vasca come parte dello skatepark si era rinviato il tutto a una progettazione specialistica finalizzata a diversi obiettivi per la creazione di uno spazio funzionale, che consideri anche l'uso per persone con disabilità e quindi con l'utilizzo di particolari materiali e un allestimento specifico.