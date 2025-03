Giornata mondiale del rene, il 13 marzo attività di screening straordinarie e colloqui con gli specialisti

Si celebra giovedì 13 marzo la Giornata Mondiale del Rene, promossa per diffondere messaggi corretti sulla prevenzione e sensibilizzazione relative alle malattie renali, che spesso si presentano senza segni o sintomi. Negli ospedali liguri, le Nefrologie delle Asl e delle aziende ospedaliere hanno organizzato attività di screening per la misurazione della pressione arteriosa, l’esame delle urine e colloqui con specialisti nefrologi.

Le iniziative, diffuse su tutto il territorio regionale, sono fondamentali per sensibilizzare la popolazione sull’importanza dei corretti stili di vita e dell’attività di screening. Si tratta di un’occasione per ricordare le regole per ridurre i rischi legati alle malattie del rene, patologie in costante incremento a causa dell’invecchiamento progressivo della popolazione, come l’ipertensione, il diabete, l’obesità, l’alimentazione scorretta, la scarsa attività fisica e il fumo.

In Liguria sono 50 i trapianti di rene eseguiti al Centro Trapianti del Policlinico San Martino e al Gaslini, che vantano ottimi risultati anche a lungo termine nel trapianto di organi solidi, fegato e rene. Attualmente, in Liguria, sono circa 1450 i pazienti in trattamento emodialitico ospedaliero e 165 i pazienti in trattamento dialitico domiciliare, di cui 161 in dialisi peritoneale e 4 in trattamento con emodialisi domiciliare assistita (afferenti alla Nefrologia dell'Asl5).

Per il 13 marzo, le attività di screening e prevenzione saranno organizzate in diverse località liguri. Ad Imperia (Asl 1), l’attività di sensibilizzazione e prevenzione si terrà in Piazza San Giovanni, dalle 10:00 alle 17:00. A Savona (Asl 2), "Porte Aperte in Nefrologia" sarà presso l'Ospedale San Paolo, dalle 9:00 alle 13:00. A Genova (Asl 3), presso il Palazzo della Salute di Fiumara, ci sarà un "Infopoint" con consulenze gratuite da parte degli specialisti della S.C. Nefrologia e Dialisi Asl 3, dalle 8:30 alle 14.

Durante l’iniziativa, saranno offerti gratuitamente la misurazione della pressione arteriosa e l’esame delle urine, a cura del personale infermieristico. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con l'Associazione Nazionale Emodializzati, Dialisi e Trapianto - Onlus (ANED).

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa, sarà possibile telefonare al numero 010 849 8528 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, oppure inviare una mail a insalute@asl3.liguria.it.

A Genova (Policlinico San Martino, IRCCS G. Gaslini), si terrà una campagna di prevenzione e informazione sulle malattie renali organizzata dalla Fondazione Italiana del Rene Onlus (FIR), con il controllo della pressione arteriosa e l’esame delle urine in una postazione FIR/CRI al Porto Antico, dalle 9:00 alle 18:00. Inoltre, sempre a Genova, il Gaslini organizza il "Progetto scuole" presso il Liceo Scientifico Martin Luther King e l'I.C. San Fruttuoso, con esperti che interverranno nelle scuole, dalle 8:30 alle 12, parlando delle cause principali delle malattie renali in ambito pediatrico, dei segnali d’allarme per una diagnosi precoce e delle strategie di prevenzione. Durante gli incontri, verranno effettuati screening con misurazione della pressione arteriosa e esame delle urine. Sempre al Porto Antico, si terrà anche l’Expo della Giornata Mondiale del Rene, dalle 9:00 alle 16:00.

A Sestri Levante (Asl 4), "Porte Aperte in Nefrologia" si terrà presso l'Ospedale di Sestri Levante (quinto piano), con prenotazione telefonica obbligatoria il 12 marzo, dalle 8 alle 12, telefonando al 0185/329918. A La Spezia (Asl 5), l’iniziativa è posticipata al 18 marzo, in occasione della festa di San Giuseppe, con un camper attrezzato in piazza (zona fiera) dalle 10:00 alle 18:00.

In Asl3 sono previste ulteriori iniziative riguardanti i pazienti nefropatici nelle prossime settimane. Il 24 marzo 2025 partirà il Progetto "Emodialisi domiciliare giornaliera breve" con la formazione dei Caregivers. Questo progetto prevede che un Caregiver gestisca l’apparecchiatura di emodialisi, con follow-up periodico da parte di un team medico. Nel mese di maggio 2025, partirà l’attività del Centro Dialisi Genova presso il Centro Polifunzionale Danilo Ravera, rivolto a pazienti di altre regioni o stranieri che si trovano a Genova per vacanza o lavoro.