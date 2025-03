Coldiretti Liguria: "Agricoltori in piazza per difendere la salute degli italiani"

Mercoledì 19 marzo, a partire dalle ore 9:00, migliaia di agricoltori della Coldiretti, provenienti da tutta Italia, sfileranno per le strade di Parma per ribadire l'importanza della trasparenza e della sicurezza alimentare. Anche Coldiretti Liguria parteciperà alla mobilitazione con centinaia di imprenditori agricoli e dirigenti. La manifestazione sarà guidata dal Presidente nazionale Ettore Prandini e il Segretario Generale Vincenzo Gesmundo.

Il corteo, scandito dalle bandiere gialle della Coldiretti e da quelle dell'Unione Europea, partirà da Piazza della Repubblica per raggiungere la sede dell'Efsa (Autorità europea per la sicurezza alimentare), l'ente che valuta le richieste di autorizzazione dei novel food.

Nel dibattito sui cibi creati in laboratorio, Coldiretti ribadisce il suo impegno per garantire un'alimentazione sicura e di qualità. "Non siamo contrari all'innovazione, ma servono garanzie scientifiche rigorose. I cittadini hanno il diritto di sapere cosa portano in tavola e di poter scegliere consapevolmente", afferma Gianluca Boeri, Presidente di Coldiretti Liguria. "L'agricoltura italiana rappresenta un patrimonio inestimabile fatto di tradizioni, biodiversità e qualità. Dobbiamo tutelarlo, ponendo sempre al primo posto la salute delle persone e la sicurezza alimentare", aggiunge Bruno Rivarossa, Delegato Confederale.

La comunità scientifica ha sollevato preoccupazioni sui rischi legati ai cibi ultra formulati, considerati l'anticamera di quelli creati in laboratorio, sottolineando la necessità di approfondire gli studi su sicurezza, valore nutrizionale e impatti sulla salute nel lungo periodo.

Per questo Coldiretti ha lanciato la campagna digitale #facciamoluce, con l'obiettivo di sensibilizzare i consumatori sui potenziali rischi di questi prodotti e promuovere un'alimentazione basata su prodotti genuini e certificati. Attraverso sticker simbolici a forma di lampadina e contenuti informativi, l'iniziativa invita a riflettere su ciò che arriva sulle nostre tavole e a dare voce ai dubbi sollevati dalla comunità scientifica.

L'appuntamento del 19 marzo sarà un momento cruciale per ribadire la necessità di regole chiare e trasparenti, che tutelino i consumatori e valorizzino il modello agricolo italiano.