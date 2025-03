La città di Savona celebra la Madonna di misericordia, domani la processione al Santuario

Domani mattina, 18 marzo alle 7, davanti alla Cattedrale, la città si raccoglierà per uno dei momenti di fede più sentiti dell’anno. I savonesi si metteranno in cammino per raggiungere il Santuario dove la la Madonna di Misericordia, patrona della città, è comparsa al Beato Botta.

Ad aprire la processione sarà il crocifisso della Confraternita San Giuseppe di Albissola Marina, seguito dal vescovo, dal clero e dalle autorità cittadine. Passo dopo passo, tra canti e preghiere, i fedeli giungeranno sul sagrato del Santuario intorno alle 9:30, dove monsignor Marino celebrerà la messa solenne. Ma la giornata sarà scandita da numerosi momenti di raccoglimento, con celebrazioni eucaristiche in diversi orari: alle 6, 7, 8, 11:30, 16 e 18.

Ma il pellegrinaggio potrà anche essere occasione l’occasione per riscoprire il patrimonio di fede e storia custodito nel Museo del Santuario dove si trovano antichi paramenti sacri, arredi liturgici raffinati, calici e ostensori in argento, testimonianze di un’arte sacra che attraversa i secoli.

Tpl Linea potenzierà il servizio da e per la frazione Santuario. In aggiunta alle normali corse l'azienda metterà a disposizione autobus aggiuntivi dalle 8 alle 18. Le partenze saranno cadenzate a seconda del flusso dell’utenza e dell’orario di partenza della processione. All'andata i mezzi transiteranno da piazza Mameli, piazza Aurelio Saffi, Lavagnola e Santuario, al ritorno da Santuario, Lavagnola, via Torino e piazza Mameli.