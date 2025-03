La festa patronale e i "balunetti". Tanti i savonesi per l'acquisto della tradizione: "C'è grande voglia di riprendere questa abitudine" (FOTO)

Una tradizione per eccellenza che va tramandata per non far sì che finisca nel dimenticatoio.

La notte che precede la festa patronale di Nostra Signora della Misericordia a Savona i balunetti, luminose lanterne colorate di carta, illuminano le finestre e i balconi dei savonesi.

E in alcuni negozi di Savona, purtroppo sono rimasti in pochi ad esserne provvisti, il via vai da alcuni giorni è importante. Soprattutto persone anziane ma non solo.

"C'e tanta voglia di questa abitudine, di riprenderla - dice il titolare di Carta Market di via Brusco - Fino al venerdì non si è verificato un grande afflusso, da sabato poi il boom e oggi ho deciso di aprire di lunedì (solitamente l'attività è chiusa. ndr) per accontentare chi vuole comprarli. Sono tanti i savonesi che infatti gireranno stasera per la città per vederli e che vogliono mantenere viva la tradizione, anche coppie giovani".

La tradizione risale al 1536 all'apparizione della Madonna al contadino nativo della valle di San Bernardo Antonio Botta nel 1536. Trovandosi nella valle del Letimbro a diversi km dal centro, nei pressi di un ruscello, alla confluenza del torrente Letimbro, su una pietra del corso d'acqua, gli apparve la Vergine Maria vestita di bianco e circondata una forte luce abbagliante. Gli venne chiesto di recarsi dal suo confessore e tramite quest'ultimo, di esortare il popolo a fare lo stesso. La Vergine gli avrebbe chiesto inoltre di ritornare nello stesso luogo dopo quattro sabati visto che altri messaggi dovevano essere comunicati alla curia e al popolo di Savona.

A quella apparizione ne fece seguito un'altra, il quarto sabato dopo il primo evento, nella quale la Madonna gli portò messaggi di misericordia e non giustizia da diffondere ai savonesi. Proprio qualche anno prima infatti, nel 1528, Savona fu sconfitta dalla Repubblica di Genova attraversando poi una importante crisi economica. L'obiettivo della Madonna era proprio far riappacificare Savona e Genova non utilizzando la giustizia ma la misericordia (durante la prima apparizione Botta fu convocato per un interrogatorio dal podestà genovese Baldassarre Doria che reggeva il feudo di Savona per conto della Repubblica di Genova).

La Vergine Madre sarebbe poi in seguito apparsa ai savonesi in processione, per chiedere la costruzione di un santuario e di una cappella, per invitare tutti a unirsi alla preghiera.

Il primo progetto di costruzione fu un oratorio, ma optarono in seguito per la costruzione di un'opera maggiore, un santuario con vicino un ospizio per i poveri che vennero conclusi nel 1840. Il 18 marzo, giorno della prima apparizione mariana ad Antonio Botta,era stata scelta come una data di festa con annessa processione al santuario.

Per illuminare la strada della processione vennero poi allestiti dei falò a partire dalla chiesa di San Bernardo passando per la casa del Beato Botta arrivando fino a raggiungere il Santuario.

Per le vie e strade del centro ed della periferia poi i savonesi avevano deciso la sera prima, il 17 marzo, di illuminare la propria città con i "balunetti", così si chiamano in dialetto, di diverse colorazioni. Da sempre mettendo all'interno delle candele che però con un forte vento rischiano di far avvicinare la fiamma e bruciare i palloncini, ma anche negli ultimi anni con luci a led e lampadine mantenendo più basso il rischio incendio.

Ed era anche un classico della tradizione fare una passeggiata ed apprezzare la città colorata per la propria festa patronale.

Tramandato da nonni e genitori il rito dei "balunetti" si sta rischiando soprattutto negli ultimi anni di perdersi. Ora sono le nuove leve che devono far sì che i propri figli la portino avanti.