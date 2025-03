Albenga brinda alle eccellenze: torna "Le Prime di Vite in Riviera" per celebrare i vini Doc e Igt

Albenga si prepara a diventare il cuore pulsante dell'enogastronomia ligure con il ritorno de "Le Prime di Vite in Riviera". Domenica 23 e lunedì 24 marzo 2025, l'ex chiesa di San Lorenzo in Piazza Rossi ospiterà l'evento che celebra le nuove annate dei vini Doc e Igt presentate dalle 24 aziende vitivinicole della rete d’impresa Vite in Riviera.

Un’occasione unica per scoprire i sapori autentici del Ponente Ligure attraverso degustazioni guidate e momenti di approfondimento. Il pubblico potrà accedere all’evento domenica dalle 11 alle 19.30 e lunedì dalle 10 alle 18.30. Il costo del biglietto è di 20 euro a persona, ridotto a 15 euro per i sommelier (previa esibizione della tessera) e comprende la degustazione, un calice, il portacalice, stuzzichini km0 e la visita al Museo Olio Sommariva. Gli operatori del settore Horeca potranno partecipare gratuitamente, previa registrazione sul sito www.viteinriviera.it (max due persone per attività).

Ma "Le Prime di Vite in Riviera" non si limita al weekend clou: già nel corso della settimana una serie di eventi collaterali che animeranno il territorio con degustazioni esclusive e cene a tema.

Il programma degli eventi collaterali

Mercoledì 19 marzo (18.15 - 20) – Al ristorante Un’ottima annata di Albenga, serata di degustazione con tre etichette selezionate, accompagnate da stuzzichini della casa e illustrate da un sommelier AIS (costo 9 euro).

Giovedì 20 marzo (18.15 - 20) – Il Baretto di Villanova d'Albenga ospita un nuovo appuntamento di degustazione con tre vini e abbinamenti gastronomici.

Venerdì 21 marzo (18.15 - 20) – Il Bar Neva di Cisano sul Neva chiude il ciclo delle anteprime con una degustazione guidata (costo 9 euro).

Domenica 23 marzo (10.00 - 12.00) – Palazzo Vecchio, Piazza San Michele: evento su invito “Pigato, il vitigno bianco più rappresentativo del Ponente Ligure”, a cura di Jacopo Fanciulli, Italian Wine Ambassador.

Domenica 23 marzo (18.00 - 19.30) – Piazza Rossi: aperitivo in musica con il Premiato Cotonificio.

Le Prime… a Tavola

Per esaltare al meglio i vini protagonisti dell’evento, tre ristoranti proporranno cene speciali con menù pensati ad hoc:

Venerdì 21 marzo – Ristorante La Sosta di Laigueglia (Tel. 0182.480195): menù con focaccina con ricotta di brigasca, acciughe salate e "spaccasassi"; tagliolini al nero, seppie e carciofi d'Albenga; stoccafisso accomodato 1860; panna gelata ai chinotti di Savona.

Domenica 23 marzo – Nino’s Brasserie di Albenga (Tel. 348.5711485): entrèe di benvenuto, tagliolini al ragù di coniglio, filetto alla griglia con patate alle erbe, tiramisù.

Lunedì 24 marzo – Ristorante Un’ottima annata di Albenga (Tel. 388.8217880): baccalà mantecato su crostone di pane nero ai multicereali, acciughe panate fritte, focaccia ligure ripiena al formaggio, polpette di carne al sugo, mezzi rigatoni alla gricia, panna cotta con coulis ai frutti di bosco.

Tutte le cene, abbinate ai vini di Vite in Riviera e servite con il supporto di sommelier AIS, avranno un costo di 50 euro a persona.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del buon vino e della tradizione ligure, un’occasione per conoscere da vicino le eccellenze del Ponente Ligure e brindare all’autenticità di un territorio straordinario.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: www.viteinriviera.it – eventi@viteinriviera.it.