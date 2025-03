Borsa di studio per innovatori e innovatrici: un sostegno concreto per studenti e talenti del futuro

Per questo, investire nei giovani, nell’istruzione e nella formazione accademica significa dare spazio alle idee, alle intuizioni e al coraggio di chi vuole trasformare il proprio talento in un’opportunità di crescita.

La borsa di studio per innovatori e innovatrici nasce proprio con questo obiettivo: fornire un supporto concreto a studenti e studentesse con spirito creativo, visione e capacità di apportare un contributo significativo, non solo al proprio ambito di studi, ma anche in prospettiva globale.

Un’edizione 2025 all’insegna del merito e dell’innovazione

Anche quest’anno, la borsa di studio per innovatori e innovatrici viene rinnovata per continuare a premiare chi dimostra di possedere un approccio originale e propositivo. L’edizione 2025 mette a disposizione un contributo di 6.000 euro, che sarà erogato sotto forma di rate mensili da 500 euro per un anno.

L’iniziativa è aperta a giovani brillanti, impegnati socialmente e determinati che, indipendentemente dall’area disciplinare, intendano sviluppare progetti innovativi e soluzioni capaci di generare un impatto positivo. L’obiettivo è sostenere chi, con determinazione e visione, desidera investire nella propria formazione e mettere il proprio talento al servizio del cambiamento.

Dall’idea alla realizzazione: il vincitore del 2023

Tra i talenti che hanno beneficiato di questa opportunità, nel 2023 la borsa di studio è stata assegnata a Gabriele Lodato, studente di ingegneria a Salerno, autore di un progetto innovativo nel settore della salute digitale.

La sua intuizione ha portato alla creazione di un’applicazione mobile in grado di analizzare il cuoio capelluto tramite un’immagine, fornendo una prima analisi su eventuali anomalie e suggerendo prodotti o specialisti di riferimento.

Grazie al sostegno ricevuto, il progetto ha raggiunto un nuovo livello di sviluppo, trasformandosi in una start-up con una SRL e un prototipo funzionante. Il team ha avuto anche l’opportunità di presentare l’idea in un bando internazionale a Boston, ampliando il proprio network e aprendo nuove prospettive di crescita.

Ma l’esperienza non si è fermata qui: la borsa di studio ha contribuito a dare slancio ad altre iniziative imprenditoriali, tra cui un e-commerce basato sull’armocromia, un software gestionale con intelligenza artificiale e un dispositivo innovativo per la simulazione di acconciature.

Come partecipare alla borsa di studio

Gli studenti e le studentesse interessati possono inviare la propria candidatura, presentando un testo di presentazione (massimo 500 parole) in cui raccontano il loro percorso, le proprie ambizioni e il valore del loro progetto.

È richiesto inoltre un curriculum vitae aggiornato, che consenta alla giuria di valutare il profilo e il potenziale di ciascun candidato. La scadenza per l’invio delle domande è fissata al 31 marzo 2025 e il vincitore sarà selezionato entro il 15 aprile 2025.

In ogni caso, la borsa di studio per innovatori e innovatrici rappresenta molto più di un semplice sostegno economico: è un riconoscimento per chi osa, sperimenta e guarda al futuro con intraprendenza. Le idee migliori nascono dalla determinazione di chi crede nel cambiamento: e questa è l’occasione perfetta per trasformarle in realtà.