Finale, il lutto in Comune per la scomparsa di Deborah Ballarò: "Porteremo avanti il suo impegno"

"Fino all'ultimo ha lavorato per la realizzazione dei progetti costruiti insieme in questi mesi - si legge nella nota di cordoglio dell'ente - occupandosi dell'inclusività della nostra città, con un focus particolare all'adeguamento dei giochi per i bambini, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni monumentali, come il Teatro Sivori e il Castel Govone".