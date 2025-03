Albenga, al via “Salute in Azione”: è la rassegna di eventi ideata da Studio Muovi la Salute

Inizia con il fine settimana 22-23 marzo "Salute in Azione", la rassegna di eventi ideata e organizzata da Ilaria Moreno, chinesiologa dello Studio Muovi la Salute di Albenga. Un'iniziativa pensata per offrire momenti di formazione, condivisione e attività pratiche rivolte a professionisti della salute e ai cittadini, con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita sano e consapevole.

Un programma ricco e multidisciplinare

La rassegna, che si articolerà in diversi appuntamenti tra marzo e maggio, affronterà tematiche chiave per la salute psicofisica, spaziando dall’infiammazione cronica alla genitorialità consapevole, dalla salute pelvica al benessere della colonna vertebrale, fino ad arrivare a una vera e propria esperienza di movimento e natura con un’escursione guidata.

22-23 marzo – "Infiammazione: il killer silenzioso. Conoscerla per combatterla"

Un evento formativo dedicato a medici di medicina generale, professionisti della riabilitazione e della salute. L’infiammazione cronica è una delle cause principali di numerose patologie moderne e spesso agisce in modo subdolo, compromettendo la qualità della vita. Questo incontro fornirà strumenti pratici e aggiornamenti scientifici per la prevenzione e la gestione dell’infiammazione.

11 aprile – "Genitori Consapevoli: crescere figli sereni in un mondo complesso "

Con la partecipazione della Dott.ssa Elena Pedone, pedagogista e "nonna a tempo pieno", questo incontro offrirà uno sguardo autentico sulle sfide educative di oggi. Un'opportunità per genitori, educatori e insegnanti di acquisire strumenti pratici per affrontare con maggiore serenità e consapevolezza il percorso di crescita dei bambini.

12 aprile – "Passi di Salute: trekking e consulenze in movimento"

Un’esperienza di soft trekking guidata dagli esperti chinesiologi di Muovi la Salute, con destinazione Pizzo d'Evigno (988mt). Un’occasione per immergersi nella natura, praticare attività fisica e ricevere consigli personalizzati dai professionisti del centro. La giornata si concluderà con un pranzo conviviale presso il Ristorante Pinocchio a Casanova Lerrone, dove sarà possibile approfondire tematiche legate alla salute e al benessere psicofisico.

30 aprile – "Il pavimento pelvico: il cuore nascosto del benessere femminile"

Un incontro rivolto alle donne di tutte le età, per approfondire l’importanza della prevenzione e della cura del pavimento pelvico. La Dott.ssa Lorenza Vignola, ostetrica, illustrerà strategie e percorsi di recupero funzionale con particolare attenzione all’uso innovativo della tecnologia vibra per la gestione del dolore e il miglioramento della funzionalità pelvica.

16 maggio – "Mal di schiena: nuove prospettive per una terapia efficace"

Il mal di schiena è una delle problematiche più diffuse nella popolazione e spesso la sua gestione risulta complessa. La Dott.ssa Maria Grazia Oliveri, medico chirurgo specialista in medicina fisica e riabilitativa, posturologa e agopuntore, guiderà un approfondimento rivolto a medici e professionisti della riabilitazione per esplorare un approccio biomeccanico allargato e le più recenti soluzioni terapeutiche disponibili.

Lo Studio Muovi la Salute di Albenga è un punto di riferimento per chi desidera migliorare la propria qualità di vita attraverso il movimento. Fondato sulla base del "Modello Bio-Psico-Sociale", riconosciuto a livello internazionale, il centro integra diversi fattori per una visione olistica della salute:

BIO: età, genetica e condizione fisica

PSICO: emozioni, atteggiamenti e credenze personali

SOCIALE: stile di vita, lavoro, relazioni e famiglia

L’Organizzazione Mondiale della Sanità sottolinea che la salute non è solo assenza di malattia, ma il risultato dell’equilibrio tra questi fattori. Muovi la Salute lavora per offrire percorsi personalizzati e soluzioni innovative grazie all’utilizzo di sofisticate attrezzature e a un team altamente qualificato.

Il centro si distingue per:

Laboratorio di biomeccanica per valutazioni posturali avanzate

Ampia area per esercizi e trattamenti di gruppo

Collaborazioni con specialisti del settore per un approccio multidisciplinare

Ambienti attrezzati e accessibili a tutti

"Salute in Azione" è molto più di una semplice rassegna di eventi: è un’opportunità per approfondire temi focali legati alla salute, confrontarsi con esperti e trovare soluzioni concrete per migliorare il proprio benessere. Un’occasione da non perdere per chiunque voglia prendersi cura di sé con un approccio scientifico e innovativo.

Per informazioni e iscrizioni agli eventi, è possibile contattare lo Studio Muovi la Salute in Via Patrioti 75 – Albenga. Telefono 0182554352 – 3668602311 https://www.muovilasalute.it/

Presente anche su Facebook e Instagram