Sassello 2025, 4 ex membri della maggioranza Dabove non si presenteranno alle comunali

Gian Marco Scasso, per ora, non ha rivali per la corsa alla poltrona da sindaco del Comune di Sassello.

In serata infatti l'ex vicesindaco Tomaso Pronsati ha annunciato con una lettera ai sassellesi che non correrà alle prossime elezioni comunali così come l'ex assessore Arianna Galatini e i due consiglieri Valerio Giardini e Riccardo Zunino, ex membri della maggioranza dell'ex sindaco Marco Dabove che si era dimesso sia per motivi personali che per frizioni con gli stessi ex rappresentanti della giunta ad esclusione di Daniele Buschiazzo, Lia Zunino (che aveva preso il posto di Galatini in giunta dopo le sue dimissioni nel gennaio 2024) e Roberto Laiolo.

"Cari Concittadini, desideriamo condividere con voi alcune riflessioni importanti riguardanti la nostra comunità di Sassello e il percorso amministrativo che abbiamo vissuto insieme. Nei primi mesi del 2023, con entusiasmo e un forte senso di responsabilità, noi – Valerio Giardini, Tommaso Pronsati, Arianna Galatini e Riccardo Zunino – abbiamo accettato la sfida di creare un progetto che mirasse ad unire energie giovani con l’esperienza delle personalità già note dell’amministrazione sassellese - spiegano - L’obiettivo era quello di dar vita a un mix dinamico di rinnovamento e competenza. Purtroppo, come tutti sapete, questo progetto non ha avuto il successo sperato e, nonostante il nostro impegno, si è sgretolato nel corso di un anno e mezzo. Fin dall’inizio, il nostro intento è stato quello di lavorare per il bene di Sassello, mettendo al centro le esigenze della comunità e il progresso del nostro territorio, sempre in un’ottica di collaborazione e dialogo con tutti i nostri colleghi e collaboratori, anche quando questo spirito non è stato ricambiato".

A seguito delle dimissioni il 29 luglio del 2024 si era sciolta la giunta e il consiglio comunale e ad agosto era stato nominato dal Prefetto Carlo De Rogatis il commissario prefettizio Giorgio Ariberto Moranzoni.

"Il periodo di commissariamento che abbiamo attraversato ci ha dato l’opportunità di riflettere su quanto accaduto, ma anche su ciò che potrà accadere in futuro. Le elezioni sono ormai imminenti, eppure noi quattro abbiamo deciso di non presentarci. Le ragioni di questa scelta sono molteplici e difficilmente riassumibili in poche parole. Indubbiamente, la nostra esperienza è stata caratterizzata da difficoltà e da comportamenti che mai avremmo immaginato da parte di alcune persone - continuano Pronsati, Galatini, Giardini e Zunino - Tuttavia, sono proprio le esperienze difficili che ci permettono di crescere, che ci donano esperienza e consapevolezza, in questo caso nel comprendere che la crescita di un’Amministrazione dipende in primis dall’unione di intenti, dalla definizione di precisi progetti ed obiettivi da raggiungere. Proprio in virtù di quanto appena espresso, abbiamo scelto di fare un passo indietro, sperando che il futuro possa portare a Sassello una guida capace di portare cambiamento, ma sempre con un attento rispetto per la tradizione e i valori che da sempre contraddistinguono la nostra comunità".

"Desideriamo anche scusarci con tutte le persone che avevano creduto in noi. Vi assicuriamo che il nostro percorso non è terminato, ma è appena all’inizio. Continueremo a metterci in gioco, ciascuno nel proprio ambito, con lo stesso entusiasmo e la stessa passione che ci hanno spinto a intraprendere questa esperienza, con l’obiettivo di crescere e arricchire il nostro bagaglio personale" concludono.

Dabove il 15 maggio del 2023 era stato eletto sindaco con il 54.37% dei voti battendo Gian Marco Scasso che si era fermato al 45.63%. Da qualche settimana lo stesso Scasso ha annunciato la sua ricandidatura.