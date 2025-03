Linea stradale "fai da te" a Giustenice: con pennello e rullo vandalizzano la Provinciale isolata dalla frana (FOTO e VIDEO)

Pennello in mano e rullo al seguito, si sono improvvisati operai stradali, tracciando una linea di mezzeria sull’asfalto della Provinciale 24, in località Pianazzo. Non un’opera d’arte urbana né un’installazione provocatoria, ma un gesto vandalico compiuto in pieno giorno, approfittando della chiusura al traffico causata dalla recente frana.

Il tratto, già interdetto per motivi di sicurezza, è stato “ritoccato” da due individui che avrebbero agito nel primo pomeriggio tracciando con vernice bianca una linea tratteggiata in piena curva. Un intervento tanto grottesco quanto pericoloso, che ha richiesto l’intervento urgente dei tecnici della Provincia per rimuovere le improvvisate segnalazioni.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso. Le indagini sono ora in corso per identificare i responsabili del gesto.

Nel frattempo, la viabilità resta sospesa all’altezza della farmacia, in seguito allo smottamento che ha colpito via XXV Aprile nella frazione San Lorenzo. Provincia e Comune sono al lavoro per realizzare un bypass viario allargando la strada verso valle, con l’obiettivo di ripristinare almeno un senso alternato di marcia. Un’opera d’emergenza che, nella migliore delle ipotesi, richiederà almeno 10-15 giorni per essere completata. Solo una volta stabilizzato lo smottamento si potrà pensare alla vera messa in sicurezza della collina: un intervento strutturale da centinaia di migliaia di euro e diversi mesi di lavori.

L’unica via d’accesso alternativa adesso è la cosiddetta circonvallazione, tratto tortuoso che attraversa la frazione San Michele e ridiscende verso il centro del paese. Ma il percorso, oltre ad allungare il viaggio di circa 4 km, è disseminato di curve strette, tratti poco illuminati e carreggiate inadatte ai mezzi pesanti. Bloccati anche i camion impegnati nei lavori per il nuovo polo scolastico.